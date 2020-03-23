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Трампа подталкивают к введению жестких санкций против Эр-Рияда

Москва, 23.03.2020
#Нефть
#Экономика
  • Трампа подталкивают к введению жестких санкций против Эр-Рияда

EPA

Когда Трамп объявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты могут вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, начались разговоры о новых санкциях против Москвы и всего лишь уговорах Эр-Рияда, к которому американский президент по непонятным или, наоборот, очень понятным причинам явно благоволит, закончить эту войну побыстрее. Между тем, далеко не все в США, включая, в первую очередь Конгресс, разделяют такое благосклонное отношение к саудовской монархии. Сенаторы и конгрессмены, в том числе и из Республиканской партии, требуют надавить не только на Россию, но и на Саудовскую Аравию. Сенатор Кевин Крамер, например, предлагает ввести запрет на импорт нефти не только из России, но и из стран-членов ОПЕК, включая, в первую очередь, КСА.

Между тем, при желании Белый дом вполне может воспользоваться уже имеющимся в его распоряжении действенным оружием – принятым после двух десятилетий борьбы с нефтяными лоббистами антимонопольным законом NOPEC, который признает незаконными любые действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. NOPEC, к примеру, признает незаконным соглашение ОПЕК+, потому что оно предусматривает искусственное ограничение добычи нефти.

Кстати, американцы уже пользовались им, правда, пока только лишь в качестве предупреждения. Тогда, в октябре 2018 года, благодаря Эр-Рияду цена барреля нефти марки Brent была несколько месяцев с марта того года выше 70 долларов, а в сентябре 2018 г. даже поднималась до 85 долларов. Президент Трамп, к слову, тогда заявил королю Салману, что тот не продержится у власти без поддержки американской армии и двух недель.

В США считают, что при цене нефти выше 70 долларов за баррель продолжительное время минусы для американской экономики перевешивают плюсы для американских сланцевиков. Рост цены барреля на каждые 10 долларов автоматически повышает цену галлона бензина на 25-30 центов. Между тем, каждый дополнительный цент в цене бензина уменьшает покупательную способность американцев более чем на 1 млрд долларов.

В свое время советник по энергетическим вопросам при президенте Буше Боб Макналли говорил: «Очень мало что страшит американских президентов больше, чем рост цен на бензин».

Особенно справедливы эти слова в год выборов, как сейчас. Они вдвойне справедливы, если действующий президент при этом, как Дональд Трамп, хочет переизбраться на второй срок.

Очень неприятная особенность NOPEC для его нарушителей заключается в том, что этот закон автоматически лишает их суверенного иммунитета, которым сейчас пользуется в американских судах нефтяной картель и его члены. Лишение же Саудовской Аравии суверенного иммунитета автоматически разрешает подавать к ней иски и обвинять ее в нарушении американских антитрестовских законов. Проигрыш такого иска может закончиться арестом саудовских активов на территории США и замораживанием банковских счетов, которые только в США оцениваются в 1 триллион долларов. Вашингтон еще может запретить КСА пользоваться американскими долларами, а также очень сильно надавить на Aramco, доля государства в которой велика, вплоть до раздела этого гиганта на множество мелких компаний, которые не смогут конкурировать с американскими нефтяными компаниями.

Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

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