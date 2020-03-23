Новая неделя - новые падения

Российский рынок акций закончил торговую сессию в понедельник в минусе на фоне дешевеющей нефти. Brent по состоянию на 19:12 мск упала более чем на 5% до 25,6 долларов за баррель. Российская валюта ослабла до 80,34 рублей за доллар.

Индекс Мосбиржи ушел вниз на -3,36% до 2253,35 пунктов, а «долларовый» РТС упал -4,38% до 883,78 пунктов.

Из нефтяных компаний сильнее всего просели акции «Лукойла»(-6,64%), «Газпром нефти» (-5,65%), «Роснефти» (-4,78%), «Русснефти» (-4,73%), «Сургутнефтегаза» (-2,85%). Эксперты расходятся во мнениях относительно будущего «черного золота». Например, аналитики ИК «Фридом Финанс» считают, что цена на нефть может восстановиться до 60 долл за баррель к концу 2020 года. А эксперты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют отрицательные цены на нефть во втором квартале.

Отрицательную динамику также показывают акции «Сбербанка» (-6,30%), «Яндекса» (-6,33%), МТС (-5,21%), «Детского мира» (-5,06%) и АФК «Система» (-4,97%).

В неожиданном плюсе оказали акции энергетиков: «РусГидро» (+6,91%), дочка «ГЭХа» «МосЭнерго» (+4,40%), «Энел Россия» (+2,41%), «Россети» (+0,79%). Акции «Новатэка» на фоне хороших рекомендаций по дивидендам прибавили +3,10%.