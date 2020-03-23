Под Римом приземлились самолеты ВКС РФ с медпомощью

В Италию прибыли семь российских самолетов, на борту которых находятся военные вирусологи и медпомощь для борьбы с пандемией коронавируса, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление пресс-службы министерства обороны России.

Уточняется, что самолеты приземлились на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре, которая расположена в 30 км от Рима. Борты пребывали в Италию с интервалом около часа.

Всего ВКС России подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии.

Российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к оказанию помощи после консультаций с итальянскими властями, а также определения наиболее остро нуждающихся районов в помощи.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

На сегодня в Италии сложилась самая тяжелая эпидемиологическая ситуация в плане распространения коронавирусной инфекции. К настоящему моменту в стране почти 53 тысяч заразившихся инфекцией, летальность около 9%.

Италия находится на жестком карантине, при котором остановлена работа всех школ, торговых центров, учреждений массового пребывания. Работают только аптеки, магазины и градообразующие предприятия, также функционирует общественный транспорт.



Онлайн карта распространения коронавируса в Италии, в России и в мире здесь: maps.arcgis.com