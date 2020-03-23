Пожилых москвичей обязали самоизолироваться

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, пожилые москвичи, которым исполнилось больше 65 лет, а также граждане страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

Мера принимается в целях недопущения распространения коронавируса. Правила вступят в силу 26 марта и будут действовать до 14 апреля 2020 года.

Карта онлайн о темпах распространения коронавируса опубликована здесь: maps.arcgis.com

Правительство Москвы пообещало компенсировать расходы, которые могут быть вызваны новым режимом самоизоляции, единовременными выплатами.

А именно, в течении самоизоляции данной категории граждан будет выплачено по две тысячи рублей, такая же сумма будет выплачена после завершения карантина.

Помимо этого приостанавливается взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг, операторам сотовых систем запретили отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых москвичей, находящихся на домашнем режиме.

Власти Москвы обратились с призывом к более молодым поколениям ограничить контакты с пожилыми родственниками в целях недопущения их инфицирования.

На сайте мэрии можно найти телефон, по которому одинокие пожилые люди могут обратиться для доставки продуктов и медикаментов.