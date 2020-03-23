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Прогноз погоды: весна возвращается

Москва, 23.03.2020
  • Прогноз погоды: весна возвращается

Зима еще напоминает о себе

Тамара Ларина

Погода в Москве

24 марта в Москве температура поднимется до 3…5°. Но ночью с понедельника на вторник столбик термометра упадет до -7…-5°, в центре города чуть меньше, -4…2°, сообщает Гидрометцентр. В Подмосковье ночью -10…-5° — напоминает о себе зима, которой не было! Днем в области 1…6 градусов тепла.

Большие колебания температуры в течение суток вызывает антициклон, в зоне которого оказался столичный регион. Но благодаря ему же, осадков до конца недели не ожидается.

В среду, 25 марта, Гидрометцентр прогнозирует плюс 7…9° в Москве и 4…9° в Московской области, после очередной холодной ночи со вторника на среду: -4…-2° в Москве и -7…-2° по области. В четверг, 26 марта, ночью уже потеплее: -2…0° (-5…0° в Подмосковье), а днем в столице температура превысит отметку в 10 градусов и ожидается на уровне 10…12 градусов тепла. Нижний предел в Подмосковье попрохладней: 7…12°.

В пятницу, 27 марта, в Москве 10…15°,  субботу, 28 марта, еще «жарче»: до 11…16°. Ночами, соответственно, -4…-1° перед пятницей и -2…+3°перед субботним днем.

Погода в Санкт-Петербурге

Достаточно ровная погода обещана по Санкт-Петербургу. Ожидаемые дневные температуры тут таковы: в понедельник 23 марта 3° тепла, 24 марта 6°, 25 марта 9°, 26 марта 8°, 27 марта 9°, в субботу 28 марта должен наступить пик недельных температур — плюс 12°, а вот в воскресенье, 29 марта чуть попрохладней — плюс 9°. Ночные температуры: от -2° градусов в понедельник и 0° в ночь на вторник до минимальных плюсовых температур в остальные дни, вплоть до 3 градусов тепла в ночь с субботы на воскресенье.

Погода на Урале и в Сибири

На Урале тоже большие весенние разницы температур. Во вторник, 24 марта преимущественно без осадков, в ночь около -10°, днем около 0°, в Челябинской области до -5°, а в Курганской области до +5°. 25 и 26 марта вместе с потеплением будет идти мокрый снег и дуть порывистый ветер до 14 м/с. Но при этом в Свердловской области днем до +8°, в Пермском крае и Курганской области до +6°, в Челябинской области до +7°.

Далее на восток, в центральных и южных районах Красноярского края на восточной границе антициклона пока прогнозируется потепление до +3…+5° днем, что, как отмечают синоптики, выше климатической нормы. Здесь – восточная граница антициклона.

До Иркутской области он и вовсе не доходит, здесь будет действовать монгольский циклон. 24 марта в течение суток от -6 до -11°, на юге области до +3°, ветер до 15-20 м/с, метель. 25 и 26 марта прогнозируется ослабление ветра и мороза.

А вот в Ханты-Мансийском округе и на Ямале на ближайшие даты обещано аномальное тепло, до +4° в дневное время, ветер до 15-20 м/с, снег, а на Ямале не обойдется и без метели.

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