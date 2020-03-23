Российская экономика: грохнется или нет?

Экономику жалко

Заявленный российским правительством пакет мер на 300 млрд рублей составляет 0,3% ВВП. Однако подобные меры поддержки в США превышают 6% ВВП, в Германии — 14% ВВП. Таким образом, пишет журнал «Эксперт», если соотносить объемы поддержки в США, Германии и России, то пока картина сильно не в нашу пользу. Фактически адекватные западным меры поддержки потребовали бы от российского правительства не менее 6 трлн рублей

Правительство уже заявило о том, что поддержку экономике окажет, она коснется, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. МСБ уже разрешили отсрочку по налогам и, возможно, страховым взносам на три месяца. На три месяца разрешили отложить внесение арендной платы, если они снимают муниципальное помещение. Но все же главные задачи сейчас — поддержать внутренний спрос, снять с бизнеса избыточную для условий внезапной рецессии налоговую нагрузку. Причем сделать это широким фронтом, не пытаться поддерживать только избранных в поисках самых-самых мультиплицируемых, пишет журнал.

Что действительно могло бы удержать экономику от сползания в минус, так это немедленная широкомасштабная поддержка живыми деньгами. Речь идет не о раздаче денег, которой не будет, как уже заявила Эльвира Набиуллина, а о сохранении компаний работоспособными и платежеспособными. В число мер поддержки, по идее, должны войти льготные кредиты для ряда отраслей, причем не на бумаге, когда льготный кредит вроде есть, но условия сконструированы так, что получить его невозможно, а действительно субсидирование ставок. И, разумеется, снижение ставок страховых взносов вкупе с налоговыми послаблениями, уверены авторы «Эксперта».

К концу года надо выздороветь, а не разболеться

Поддержка экономики – это то, чем сейчас озабочены все правительства ведущих мировых стран, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. И основные меры – вливание живых денег в экономику, налоговые послабления, содействие выдачи льготных кредитов и т.п. В России же все обстоит немного иначе, указывает он. Нельзя сказать, что у правительства нет денег – состояние Фонда национального благосостояния оценивается в 12 трлн рублей, однако эти деньги являются гарантом того, что государство будет выполнять свои прежние прямые обещания: поддержку низкозащищенных слоев населения, иными словами бороться с бедностью.

Еще одна огромная статья расходов — это нацпроекты, которые к концу 2024 года должны быть выполнены, и за счет них экономика покажет хорошие результаты. Однако в текущих условиях выходит, что эти деньги могут быть нужны совсем в другой области, рассуждает аналитик, которая, кстати, является неотъемлемой частью крепкой экономики любой страны в мире — малому и среднему бизнесу.

В целом пример других страны показателен: Китай в борьбу с последствиями вируса принял беспрецедентные меры поддержки крупного и среднего бизнеса, обозначил налоговые каникулы и многое другое, что дает свой результат. США и страны ЕС направляют реальные деньги на поддержание экономики – это не один и не два процента от ВВП, Россия же закладывает 300 млрд рублей резервов на спасение экономики от краха что не составляет даже 1%, и это заставляет задуматься — куда же пойдут эти деньги?

На текущий момент, отмечает Алексей Антонов, пока продолжаются обещания, что низкий процент по ипотеке в госбанках будет поддерживаться за счет послаблений для банков. При этом сохраняются госгарантии по материальным выплатам, и с годами их будет все больше. И, как ни парадоксально, но уровне регионов на борьбу с кризисом осуществляется перенаправление средств, ранее заложенных на реализацию инфраструктурных проектов. В этом случае мы можем получить в результате как спад экономического развития в минус, так и не полноценные по качеству государственные проекты, считает аналитик.

С другой стороны, добавляет он, в целом для России это типичная ситуация. В нашей экономике достаточно большой процент государственного сектора, что означает направление основных резервов именно в тот же самый госаппарат. А средний и малый бизнес получит лишь незначительные и малозаметные послабления, которые в результате приведут к заметному числу банкротств в конце года.

Уменьшить антигравитацию

«Сомневаюсь, что отсрочка по уплате налогов действительно поможет бизнесу, – говорит основатель CRM – сервиса для предпринимателей brizo.ru Дмитрий Иваночек. – Нужны радикальные меры по временной отмене ряда налоговых платежей, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Например, Великобритания заморозила на целый финансовый год налог на недвижимость для ритейлеров, предприятий в сфере развлечений и туризма, в США предлагается отмена налогов на зарплату до конца года, что должно поддержать спрос и помочь не только населению, но и бизнесу».

Именно такие меры дадут быстрый экономический эффект, но нам необязательно просто копировать. Главное, полагает эксперт, задуматься, как решить реальные проблемы бизнеса и населения. Один из вариантов — временная отмена налога на землю, что позволит арендодателям предоставить арендные каникулы или хотя бы снизить ставки. С предложениями об освобождении от налогов и введении моратория на взимание арендной платы и оплаты коммунальных услуг выходит само бизнес-сообщество. Возможно, эти просьбы выглядят наивно, но экстренная ситуация требует особых мер.

Реальные условия у России совсем иные: просто взять да и бездумно напечатать денег, запустив свой вариант QE сразу на триллионы рублей - значило бы ещё больше обесценить и без того уже упавший рубль и спровоцировать инфляцию, соглашается с Антоновым шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев. То есть ликвидировать собственными руками хоть какие-то зацепки за финансовую стабильность, что пагубно скажется всё на том же бизнесе, который мы ставим целью поддержать, и разумеется, на гражданах. И ещё не факт, что деньги с «печатного станка» повысят экономическую эффективность: мы знаем, как деньги умеют в России расползаться, находя множество ниш для обогащения узких групп.

А малому предприятию можно предложить в кредит теоретически и миллиард, но ведь даже несколько процентов с этого миллиарда всё равно придётся возвращать потом сверху, говорит аналитик. И чтобы эти кредитные деньги предприятие окупило, да и вообще согласилось этот кредит на себя повесить, владельцы бизнеса должны быть уверены в конечной отдаче. А откуда этой уверенности взяться, когда потребительский спрос подавлен, потому что у большинства населения просто дефицит доходов, да и бизнес-партнёры предприятия в свободных средствах для закупок продукции отнюдь не купаются.

То, что в условиях России требуется — это отнюдь не QE как накачка необеспеченными деньгами всей финансовой системы «вообще» как целого, полагает Петр Пушкарев. А требуется оставить как можно больше денег «внизу» именно там, где они уже зарабатываются. То есть, налоговые каникулы, отсрочки аренды за счёт государства, это всё правильно, но фрагментарно. Системное же решение: заметно и на постоянной основе уменьшить «антигравитацию» в нашей российской финансовой схеме: меньше денег должно уходить «вверх» изначально, то есть надо снижать налоги.

Разные налоги можно срезать, но в первую очередь и самое простое, плюс наименее болезненное для бюджета — снизить примерно вдвое налоги (взносы) на фонд оплаты труда, с нынешних 30% по крайней мере до 15% укоротить весь социальный блок налогов, считает эксперт. Государство без этих денег «перебьется» 2-3 года ещё проще, чем без нефтяных: за счет средств ФНБ и резервов. А если одновременно законодательно поднимет МРОТ до 40 тыс руб, скажем, то государство еще и вернет себя 20% через механизмы НДС: ведь деньги, оставленные населению, уйдут в торговые сети.

Зато деньги «по пути» останутся не абстрактному малому и среднему, или большому бизнесу вообще, а конкретным компаниям, которые продают востребованный у людей товар, люди проголосуют деньгами через кассу, и компаниям, которые создают достаточно оплачиваемые рабочие места. Тем, кто эффективнее работает и видит перспективы, деньги достанутся, уверен Петр Пушкарев. И не в виде кредитов, которые потом нужно возвращать. Еще и будет стимул обелить зарплаты, так что решение нескольких задач сразу такое снятие налогового пресса облегчит.

Все это не отменяет нацпроекты, добро для экономики должно делаться большими порциями и целевыми программами и сверху, заключает эксперт. Но надо оставить бизнесу прежде всего больше средств творить это добро и самостоятельно, а не обязательно только следуя прицепом за мощными федеральными программами.