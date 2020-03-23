Российская пшеница перегнала по стоимости нефть

За прошедшую неделю пшеница на внутреннем рынке России подорожала на 1 тысячу рублей, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет «Совэкона». Так с 16 по 20 марта зерно подорожало до 13,3 тысячи рублей за тонну.

Издание уточняет, что обновлен исторический максимум по стоимости пшеницы, которая по цене превысила стоимость российской нефти. Директор «Совэкона» Андрей Сизов уверен, что скачок вызван ослаблением рубля и высокими мировыми ценами на пшеницу.

Руководитель добавил, что цены на зерно на мировых биржах уверенно росли всю прошлую неделю, остановившись на уровне 207 долларов за тонну.

Экспортеры продолжают поднимать закупочные цены, при этом российские аграрии не склонны сейчас придерживать зерно из-за потребности средств на посевную компанию, а также необходимости освободить склады.

Помимо этого к активным действиям их подталкивают слухи о возможном введении ограничений на экспорт зерна, добавил специалист.

Он видит и обратную сторону медали в слишком высоких ценах на пшеницу: резкий рост стоимости может привести к тому, что экспортеры перестанут покупать зерно.