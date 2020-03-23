СК РФ начал проверку из-за распространения ложных данных о числе заболевших коронавирусом

Российский следственный комитет приступил к процессуальной проверке из-за появления недостоверных сведений о количестве заболевших коронавирусом российский граждан, пишет газета «Известия». В СК РФ заявили, что за распространение ложных сведений в СМИ и соцсетях будут наказывать, поскольку целью злоумышленников, распространяющих подобную информацию, является усиление «панических настроений».

Как отмечается на сайте ведомства, «началась процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за «искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей», а также по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за клевету.

Ранее в Якутии сотрудники правоохранительных органов установили преступников, которые намеренно распространяли фейки о коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем пневмонию COVID-19. За распространение ложных сведений о коронавирусе и скором закрытии Нижнекамска на полный карантин 20 марта в Татарстане была привлечена к административной ответственности жительница республики.

18 марта с призывом не верить ложным слухам о распространении коронавирусной инфекции обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти не будут скрывать истинную информацию о состоянии дел, а также будут делиться с гражданами правдивой статистикой заболеваемости.