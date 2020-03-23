Вход/Регистрация Подписка

Власти США бросают на спасение экономики триллионы, американцы в панике скупают оружие

Москва, 23.03.2020
#Коронавирус
#США
  • Власти США бросают на спасение экономики триллионы, американцы в панике скупают оружие

Zuma\TASS

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, американские законодатели обсуждают проект закона по борьбе с коронавирусом, согласно которому ФРС вольет в экономику США до 4 трлн долларов.

В числе мер, направленных против пандемии, предусмотрена и выдача всем гражданам США по тысяче долларов.

Карта коронавируса онлайн и последние новости о количестве заболевших коронавирусом смотрите здесь: maps.arcgis.com

Конечно, каждый американец вправе потратить материальную помощь правительства по своему усмотрению, но уже сейчас известно, что изрядная доля взрослых мужчин купит на них не туалетную бумагу и не продукты, а… огнестрельное оружие.

Об этом свидетельствуют длинные очереди у оружейных магазинов, которые кажутся еще длиннее, потому что люди в них, кстати, в подавляющем большинстве представители сильного пола, стоят, как предписывают правила безопасности, на расстоянии 1-2 метров друг от друга.

Американцы пользуются мягкими законами, которые разрешают им складировать огнестрельное оружие так же, как, скажем, туалетную бумагу и консервы, и закупают его впрок.

Огнестрельное оружие вместе с предприимчивостью и автомобилями является визитной карточкой Америки. Страсть к оружию, по крайней мере, у американских мужчин соперничает со страстью к автомобилям.

Во времена паник, как та, что охватила сейчас Соединенные Штаты вместе с другими государствами планеты, американцы идут покупать оружие так же, как россияне идут покупать гречку. Право на хранение и ношение оружия в США гарантирует вторая поправка к Конституции. Любовь к оружию в жителях США заложена, с одной стороны, на генном уровне, а с другой, она регулярно получает подтверждения в правильности несмотря на регулярные массовые расстрелы в Америке и непрерывную, но безуспешную борьбу противников оружия, которые пытаются даже не запретить продажу оружия, а всего лишь ее ограничить.

Естественно, в такие бурные моменты в истории, как сейчас, чреватые, кроме всего прочего, большим насилием, очереди сейчас выстраиваются не только у супермаркетов, но и у магазинов, торгующих оружием. Понять американцев, по крайней мере, теоретически можно. Чего стоят, к примеру, сообщения о том, что в целях избегания заражения коронавирусом заключенных их тысячами выпускают из тюрем, а полиция при этом из-за эпидемии все того же вируса снижает активность и сокращает число операций. При таких известиях, естественно, как-то теряют убедительность доводы противников оружия, делающих акцент на безопасность.

Американцы боятся бунтов и мародёрства и спешат обзавестись средствами самозащиты. На прошлой неделе сайт Ammo.com, специализирующийся на торговле оружием и боеприпасами, сообщил о беспрецедентном росте продаж патронов. Так, 10 марта, в день, когда число зараженных коронавирусом Covid-19 в США превысило отметку в тысячу человек, рост покупок патронов составил 276%! Резкий скачок был зафиксирован и в тот день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией, а на рынках и биржах произошел крупнейший с 1987 г. обвал.

По данным Национальной системы мгновенного уголовного контроля (NICS), в феврале было совершено 2,8 млн новых запросов, без которых запрещена продажа оружия, что на 36% больше, чем в феврале 2019 г., а 16 марта количество запросов было на 300% выше, чем в тот же день прошлого года! В некоторых магазинах из-за бешеного роста даже ввели ограничения на продажу оружия и боеприпасов в одни руки, чтобы товар достался как можно большему числу людей.

«Основной мотив для такого роста покупок оружия – страх»,- объясняет Дэвид Чипман, сотрудник организации Giffords, борющейся против оружия. Он уверен, что массовые закупки оружия и патронов только подливают масла в огонь паники.

Опасения противников оружия усиливаются еще и тем, что сейчас ввиду закрытия школ дети сейчас сидят дома и, следовательно, могут иметь доступ к оружию со всеми вытекающими отсюда последствиями. По статистике, каждый день в Америке наносят себе увечья или погибают в результате случайных инцидентов с огнестрельным оружием в среднем 8 детей. Сейчас, когда они сидят дома, эта цифра может резко вырасти.

Противники оружия утверждают, что ощущение безопасности, создаваемое оружием, иллюзорно и что на самом деле оружие несет угрозу безопасности.

«Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) десятилетиями создает миф, что чем больше у нас оружия, тем выше наша безопасность,- говорит Шэннон Уатсс, основательница организации «Американские мамы против оружия».- Если бы это было правдой, то мы бы жили сейчас в самой безопасной стране на планете. Однако уровень смертности от огнестрельного оружия у нас в 25 раз выше среднего уровня смертности в развитых странах».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    Масло выведут «под арбитраж»

    Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
      Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
    2. Цены на нефть: Саудовская Аравия лишится важной привилегии
      Эр-Рияд может остаться без резервных мощностей. С одной стороны, саудиты лишатся важного стратегического орудия, но с другой, получат возможность для безболезненного выхода из нефтяной войны с Россией в случае необходимости.
    3. Тайная жизнь в карантине
      Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама