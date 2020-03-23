Власти США бросают на спасение экономики триллионы, американцы в панике скупают оружие

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, американские законодатели обсуждают проект закона по борьбе с коронавирусом, согласно которому ФРС вольет в экономику США до 4 трлн долларов.

В числе мер, направленных против пандемии, предусмотрена и выдача всем гражданам США по тысяче долларов.



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Конечно, каждый американец вправе потратить материальную помощь правительства по своему усмотрению, но уже сейчас известно, что изрядная доля взрослых мужчин купит на них не туалетную бумагу и не продукты, а… огнестрельное оружие.

Об этом свидетельствуют длинные очереди у оружейных магазинов, которые кажутся еще длиннее, потому что люди в них, кстати, в подавляющем большинстве представители сильного пола, стоят, как предписывают правила безопасности, на расстоянии 1-2 метров друг от друга.

Американцы пользуются мягкими законами, которые разрешают им складировать огнестрельное оружие так же, как, скажем, туалетную бумагу и консервы, и закупают его впрок.

Огнестрельное оружие вместе с предприимчивостью и автомобилями является визитной карточкой Америки. Страсть к оружию, по крайней мере, у американских мужчин соперничает со страстью к автомобилям.

Во времена паник, как та, что охватила сейчас Соединенные Штаты вместе с другими государствами планеты, американцы идут покупать оружие так же, как россияне идут покупать гречку. Право на хранение и ношение оружия в США гарантирует вторая поправка к Конституции. Любовь к оружию в жителях США заложена, с одной стороны, на генном уровне, а с другой, она регулярно получает подтверждения в правильности несмотря на регулярные массовые расстрелы в Америке и непрерывную, но безуспешную борьбу противников оружия, которые пытаются даже не запретить продажу оружия, а всего лишь ее ограничить.

Естественно, в такие бурные моменты в истории, как сейчас, чреватые, кроме всего прочего, большим насилием, очереди сейчас выстраиваются не только у супермаркетов, но и у магазинов, торгующих оружием. Понять американцев, по крайней мере, теоретически можно. Чего стоят, к примеру, сообщения о том, что в целях избегания заражения коронавирусом заключенных их тысячами выпускают из тюрем, а полиция при этом из-за эпидемии все того же вируса снижает активность и сокращает число операций. При таких известиях, естественно, как-то теряют убедительность доводы противников оружия, делающих акцент на безопасность.

Американцы боятся бунтов и мародёрства и спешат обзавестись средствами самозащиты. На прошлой неделе сайт Ammo.com, специализирующийся на торговле оружием и боеприпасами, сообщил о беспрецедентном росте продаж патронов. Так, 10 марта, в день, когда число зараженных коронавирусом Covid-19 в США превысило отметку в тысячу человек, рост покупок патронов составил 276%! Резкий скачок был зафиксирован и в тот день, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией, а на рынках и биржах произошел крупнейший с 1987 г. обвал.

По данным Национальной системы мгновенного уголовного контроля (NICS), в феврале было совершено 2,8 млн новых запросов, без которых запрещена продажа оружия, что на 36% больше, чем в феврале 2019 г., а 16 марта количество запросов было на 300% выше, чем в тот же день прошлого года! В некоторых магазинах из-за бешеного роста даже ввели ограничения на продажу оружия и боеприпасов в одни руки, чтобы товар достался как можно большему числу людей.

«Основной мотив для такого роста покупок оружия – страх»,- объясняет Дэвид Чипман, сотрудник организации Giffords, борющейся против оружия. Он уверен, что массовые закупки оружия и патронов только подливают масла в огонь паники.

Опасения противников оружия усиливаются еще и тем, что сейчас ввиду закрытия школ дети сейчас сидят дома и, следовательно, могут иметь доступ к оружию со всеми вытекающими отсюда последствиями. По статистике, каждый день в Америке наносят себе увечья или погибают в результате случайных инцидентов с огнестрельным оружием в среднем 8 детей. Сейчас, когда они сидят дома, эта цифра может резко вырасти.

Противники оружия утверждают, что ощущение безопасности, создаваемое оружием, иллюзорно и что на самом деле оружие несет угрозу безопасности.

«Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) десятилетиями создает миф, что чем больше у нас оружия, тем выше наша безопасность,- говорит Шэннон Уатсс, основательница организации «Американские мамы против оружия».- Если бы это было правдой, то мы бы жили сейчас в самой безопасной стране на планете. Однако уровень смертности от огнестрельного оружия у нас в 25 раз выше среднего уровня смертности в развитых странах».