Безумие шейхов

Цены упали дважды

Выходные для нефтяного сегмента прошли под знаком минус, причем минус достаточно серьезный.



Так, по состоянию на час ночи 23 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а до этого снижение превышало 11%.



Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI упала и еще значительнее: на 9,89%, до 21,32 доллара.



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Утро понедельника, казалось бы, должно было начаться с закономерного коррекционного отскока, но этого не произошло. Напротив, мировые цены на нефть продолжили падение. Стоимость майских фьючерсов на Brent на открытии упала на 7,1% до 25,18 доллара. В цены на WTI с поставкой в мае упали на 8,2% до 20,9 доллара за баррель.

Впрочем, российские власти если не оптимистичны, то достаточно спокойно смотрят на ситуацию. Так, пишет «Коммерсантъ», в субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал, что цена на нефть вырастет до 35–40 долларов за баррель. При этом в Минэнерго считают, что нефть будет торговаться на уровне выше 40 долларов, а в «Роснефти» ожидают подъема и до 60 долларов.

Без сентиментов

С 1 апреля прекращает действие соглашение ОПЕК+, а значит, напоминает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова, рынок ждет резкий рост предложения, который может затянуться на несколько месяцев, учитывая ценовую войну на рынке. На этом фоне сегодня нефть будет колебаться в 24-27 долл./барр. Но в банке опасаются ухода котировок ниже, учитывая крайне слабый сантимент рынка.

Рынок нефти остается под давлением из-за негативных настроений трейдеров, что связано с эффектом пандемии, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Темпы распространения коронавируса пока не снижаются (в абсолютном выражении), что не дает возможности построить какие-либо прогнозные модели по срокам возврата спроса на сырье на прежние уровни.



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Наоборот, говорит аналитик, мы видим лишь рост интенсивности поступления разного рода новостей, которые в конечном счете связаны с потенциальным сокращением спроса на нефть и нефтепродукты. Это как карантинные меры, так и спад спроса со стороны падающих авиаперевозок, автомобильного сообщения и т.д. Беспрецедентные меры поддержки со стороны мировых ЦБ пока не приводят к смене сентимента.

Как положительный момент Василий Карпунин оценивает опубликованные в минувшую пятницу данные по буровой активности в США от Baker Hughes, которые считаются ранним индикатором динамики будущей добычи. Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе значительно упало и достигло 664 установок, на 19 меньше по сравнению с предыдущими данными. В годовом выражении сокращение составляет 160 установок.

Замедление буровой активности — закономерная реакция на обрушение цен на нефть WTI с 60 долларов в начала 2020 года до текущих 20–25 долларов. Этот тренд будет продолжен, уверен Василий Карпунин, что в итоге приведет к спаду добычи в США. Снижение сланцевой добычи в США может обеспечить рост цен на нефть к концу года и без сделки ОПЕК+, что также отмечал и глава «Роснефти». Однако в моменте сентимент пока депрессивный, поэтому в краткосрочной перспективе может продолжать наблюдать за консолидацией Brent около 25 долларов.

Если говорить о перспективе конца года, то при постепенном спаде темпов распространения коронавируса спрос на сырьевые товары начнет восстанавливаться, полагает Василий Карпунин. При этом все это будет сопровождаться выпадением добычи на месторождениях с высокой себестоимостью в Канаде (нефтяные пески), США (сланцевые производители). Так что есть шансы на возврат Brent выше 35-40 долларов к концу года, прогнозируют в БКС.

Плохие и хорошие новости

Главные причины падения нефтяного рынка — это снижение спроса на сырье вследствие ввода карантинных мер и растущий излишек из-за демпинга со стороны Саудовской Аравии, указывает, в свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Вербальные интервенции Дональда Трампа о планируемом вмешательстве в ситуацию позволили котировкам отскочить от минимальных отметок, однако до тех пор пока первопричины кризиса не будут устранены падение будет продолжаться.

В 2020 году объем международных авиарейсов может сократиться на максимальный уровень с момента начала ведения статистики — на 11%, что грозит снижением спроса на нефть почти на 10 млн баррелей в сутки. При этом, саудиты планирует увеличить буровую активность почти на 3 млн баррелей в сутки. В таких условиях цены попросту не способны расти, полагает аналитик.

Нефтяники из Техаса впервые с 1970-х годов планируют сократить производство из-за нарастающих финансовых проблем, а ведь именно в этом штате находится самое рентабельное производства сланца — Пермский бассейн. В связи с этим инвесторы будут крайне внимательно следить за итогами прошедшей встречи между генеральным секретарем ОПЕК и техасским чиновником, представляющим нефтяную индустрию штата. Участники рынка надеются, что это может стать началом сотрудничества между крупнейшими производителями и поможет разрешить возникшие противоречия. Тем не менее, многое будет зависеть от продолжительности борьбы с Covid-19, которая вполне может затянуться еще на 3-4 месяца.

В отсутствии новых поводов для оптимизма нефтяные котировки должны вновь вернуться к минимальным отметкам прошлой недели — 24,50 долларов за баррель, ожидает Арсений Дадашев. Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, он прогнозирует цены в диапазоне 25-29 долларов за баррель в ближайшие недели.

Падение нефтяных цен на каждые 10 долларов стоит российской экономике порядка 0,5% ВВП, так что Россия не станет исключением из мировой тенденции и, как минимум, в первом квартале рост будет близок к нулю или отрицательным. Рубль получил поддержку со стороны ЦБ РФ (в виде покупки валюты из ФНБ), а также косвенно — от ФРС, чьи оперативные меры позволили уменьшить дефицит доллара в мировой системе, возникший из-за массового закрытия позиций по рисковым активам. Однако эти меры, полагает Арсений Дадашев, способны лишь удержать курс от дальнейшего падения, тогда как полноценное восстановление возможно лишь при нормализации ситуации на нефтяном рынке.