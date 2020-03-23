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Ускорение на Восток

Москва, 23.03.2020
Александр Прибылов
Спрос на уголь со стороны азиатских стран подгоняет РЖД к модернизации БАМа и Транссиба.
#Экономика
#Уголь
#Транспорт
  • Ускорение на Восток

ОАО РЖД

Уже в самое ближайшее время в направлении Восточного полигона могут быть введены квоты на перевозку угля. С проектом, ограничивающим его экспорт в азиатские страны, выступили Минэнерго и Минтранс. Корректировка объемов перевозок связана со снижением спроса на уголь в Европе, где цены на топливо ниже, что привело к переориентированию добывающих предприятий на восток. Ситуация для угольщиков складывается непростая, но РЖД объявили, что ускоряют расшивку БАМа и Транссиба. Завершение второго этапа проекта развития обеих магистралей, ранее запланированное на 2024 год, приведет к увеличению пропускной способности до 180 млн тонн грузов в год.

Просадок не будет

Напомним, первый этап модернизации БАМа и Транссиба, подразумевавший расшивку узких мест на Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах, завершился досрочно в прошлом году. Планы по увеличению объема вывозимых грузов до 113,2-124,9 млн тонн с приростом 55-66,8 млн тонн к базовому 2012-му ориентировались на год текущий. Но уже по итогам прошлого года на дальневосточном направлении было перевезено свыше 114 млн тонн грузов – это в два раза больше, чем в 2012 году.

Впереди у РЖД нелегкая задача по выполнению майских указов президента, согласно которым транспортные коридоры «Запад-Восток» и «Север-Юг» должны привести к значительному увеличению грузоперевозок, как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе за счет развития и модернизации транспортной инфраструктуры. В перспективе, пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна вырасти до 210 млн тонн к 2025 году.

В рамках второго этапа проекта в 2018-2019 годах начаты проектно-изыскательские работы по 182 мероприятиям, в том числе проведена подготовка к строительству вторых путей, разъездов, реконструкции станций, электрификации линии, а также по устройству путепроводной развязки, строительству Козинского тоннеля и обхода участка Шкотово – Смоляниново. На данный момент РЖД освоили 9 млрд рублей из 493,2 млрд рублей собственных инвестиций. Львиная доля средств – 425,5 млрд рублей – пойдет на развитие направления Тайшет – порты Дальнего Востока, а еще 67,7 млрд рублей – на увеличение пропускных способностей участка Артышта – Междуреченск – Тайшет. «На сегодняшний день все работы идут по плану РЖД, и никаких просадок быть не должно», - говорит председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Чтобы ускорить модернизацию, как считает эксперт, важно быстро подготовить проектную документацию и определить круг надежных подрядчиков. «К сожалению, ранее с некоторым подрядчиками возникали проблемы, но РЖД все уроки для себя извлекли, и вполне могут, особенно учитывая текущую волатильность на рынке, восполнить некоторое отставание по объемам перевозок», – утверждает эксперт.

Транссиб за неделю

Необходимо учесть, что РЖД одновременно реализуют сразу несколько проектов. Помимо развития БАМа и Транссиба, проводятся мероприятия, которые будут способствовать росту в четыре раза объема транзитных контейнерных перевозок и сокращению до семи суток доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России. Проект «Транссиб за 7 суток» стартовал в прошлом году и планируется к завершению к 2024 году, монополист собирается вложить в него 202,3 млрд рублей.

Ряд проектов связаны с обеспечением бесперебойной доставки грузов к российским портам – Дальнего Востока (участок Междуреченск – Саянская – Тайшет), Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов. Первый уже близится к завершению, окончание второго и третьего, стартовавших соответственно в 2015 и 2014 годах, запланировано на 2025 год. Кроме того, с 2018 года компания работает над обеспечением вывоза перспективных объемов грузов из Березниковско-Соликамского промышленного узла в направлении Соликамск – Пермь-Сортировочная – здесь перевозки увеличатся почти в два раза относительно уровня 2015 года. В том же году РЖД начали разработку проектов по усилению транспортной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах в рамках создания Северного широтного хода; строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги; электрификации участков Ожерелье – Узловая – Елец Московской ЖД и Ртищево – Кочетовка Юго-Восточной ЖД.

Еще одно масштабное направление – развитие Центрального транспортного узла, начатое в 2012 году. Одна из глобальных целей – увеличение пассажиропотока в пригородном сообщении до 850 млн человек в год. При этом уже в прошлом году этот показатель составлял 764,9 млн пассажиров.

Как удовлетворить спрос

Несмотря на целый ряд приоритетных направлений, которые одновременно реализуют РЖД, компания приняла стратегическое решение ускорить строительство на Восточном полигоне и как минимум на год раньше сдать свыше двух сотен объектов. Таким образом железнодорожники пытаются помочь угольщикам увеличить экспорт продукции в страны АТР.

Причем перевозчик принимает беспрецедентные меры по снижению тарифов ряде направлений, чем помогает сохранить компании, которые стоят на пороге закрытия из-за проблем со сбытом. РЖД уже предоставили скидку почти 13% - максимально возможную – на экспортные перевозки энергетического угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. При этом, как заверил глава РДЖ Олег Белозеров, специальный тариф действует без закрепления обязательств по перевозке определенного объема грузов. Скидка предоставлена в марте до конца года с возможностью пролонгации на 2021 год. Ранее в марте государственный перевозчик уже ввел максимальные скидки на экспорт угля через порты Северо-Запада и в Китай через Казахстан.

Буквально недавно наши железнодорожники приняли еще одно стратегическое решение – зафиксировать объем транспортировки грузов с угольных предприятий Кузбасса в восточном направлении. Согласно документу, подписанному Олегом Белозеровым и губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, компания будет обеспечивать перевозку не менее 53 млн тонн каменного угля в другие страны и до 3,55 млн тонн внутренним потребителям. Это соглашение является дополнением к основному договору, заключенному сторонами в июне прошлого года сроком до 2035 года. Отметим, предприятия Кузбасса добывают 60% угля от общего объема в России, а их доля в экспорте составляет 70%.

Согласованные РЖД объемы перевозок в восточном направлении, как считает Павел Иванкин, реалистичны и учитывают текущее техническое состояние БАМа и Транссиба. Эксперт отмечает, что в последнее время перевозчик многое сделал для поддержки угольной отрасли, в том числе и определив требующие ускоренной модернизации участки магистралей. «Проблема в том, что именно страны Азиатско-Тихоокеанского региона остаются наиболее приоритетным направлением для экспортеров угля, а удовлетворить растущий спрос на перевозки БАМ и Транссиб пока все еще не могут», - заключил Иванкин, подчеркнув, что основной выход из этой сложной ситуации видится в скорейшем завершении всех необходимых работ на железнодорожных транспортных артериях.

Соглашение между РЖД и правительством Кузбасса и иные принятые перевозчиком меры связаны не только с меняющейся конъюнктурой рынка, но и с необходимостью учитывать интересы других производителей, а также поставки социально значимых грузов, в том числе для государственных нужд. Уголь, составляющий в структуре перевозок 44%, тоже относится к социальным грузам и на него всегда действует сниженный тариф, именно поэтому государство в лице РЖД получает существенно меньший доход, чем от поставок других товаров. Тем не менее угольщиков решено было поддержать, но не в ущерб другим участникам перевозок. Все эти действия приняты на фоне проходящей глобальной модернизации железнодорожной системы, которую РЖД реализуют в графике и даже с опережением сразу по нескольким направлениям.

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