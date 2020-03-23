В Кремле прокомментировали возможность переноса даты голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию РФ отменят в случае развития эпидемиологической обстановки в России в отрицательную сторону, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

«Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, то есть голосование назначено на 22 апреля», - сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что «здоровье граждан превыше всего», в этой связи перенос голосования может состояться в случае, если этого потребует развитие эпидемиологической обстановки».

В настоящее время «никаких решений на этот счет не принималось», добавил Песков.

Напомним, на 23 марта в мире насчитывается более 300 тысяч случаев заразившихся новой инфекцией, почти 100 тысяч жителей планеты успешно выздоровели.

Китай смог остановить расползание эпидемии в стране.

Самой неблагополучной в плане эпидемиологической обстановки сегодня является Италия. Сегодня в страну прибыли более 100 российских военных медиков и вирусологов, которые пообещали сделать все от них зависящее в борьбе с инфекцией.