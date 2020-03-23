В Подмосковье не исключают, что школьники будут учиться летом из-за коронавируса

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе вполне возможно, что дети в Подмосковье будут учиться летом, заявил Губернатор области Андрей Воробьев.

«Теоретически это возможно. Нужно дождаться, пока закончится вся эта история, потом уже будем принимать решение», - сообщил Воробьев. Он добавил, что «перегружать детей никто не собирается», однако, и оставлять пробелы в обучении не хотелось бы.

«Или дети будут получать большую нагрузку в следующем году. Мы не будем заступать, что называется», - добавил Воробьев в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, отвечая на соответствующий вопрос жительницы Балашихи.

Ранее в Подмосковье был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Это повлекло за собой закрытие всех образовательных учреждений, запрет мероприятий с участием более 50 человек.

При этом школьники, студенты колледжей и вузов могут обучаться дистанционно.