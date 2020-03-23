В России число заболевших коронавирусом достигло 438 человек

По заявлению премьер-министра России Михаила Мишустина, число заболевших коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 71 человека, достигнув в общей сложности 438 человек.



Коронавирус, карта онлайн: maps.arcgis.com

«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай нового заражения», - поспешил успокоить граждан глава кабмина в ходе совещания 23 марта с вице-премьерами.



Из позитивных новостей Мишустин сообщил о 17 успешно поправившихся. Он отметил, что в мире пока остается сложная эпидемиологическая ситуация, количество заболевших на утро 23 марта достигло 376 тысячи человек, за последние двое суток число инфицированных выросло на 50 тысяч человек.

В штабе Москвы по борьбе с распространение коронавируса сообщили, что все новые случаи инфицирования в России за трое суток, с 22 по 23 марта, зафиксированы в столице.



Уточняется, что из 17 выздоровевших за минувшие сутки 14 оказались россиянами, один - гражданином Италии и двое - гражданами Китая.

Ранее 22 марта сообщалось о 367 заболевших коронавирусом в России.



Эпицентром пандемии продолжает оставаться Италия, где на 23 марта насчитывается почти 53 тысячи заболевших, в Китае эпидемию удалось остановить и в стране фиксируются только завозные случаи заболевания.