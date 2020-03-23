В России ужесточается ответственность за несоблюдение карантина

Российское министерство юстиции подготовило и направило в правительство проект поправок в КоАП РФ, которые касаются нарушения карантина в период эпидемий, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Минюстом России подготовлен и направлен в правительство России проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», - рассказали агентству в Минюсте. Документ разработан для закрепления на уровне законодательства обеспечения соблюдения гражданами карантинных мер в период эпидемий.

Ранее в «Единой России» предложили ввести уголовную ответственность для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах. Также представители крымского парламента заявили, что планируют обратиться в Госдуму с предложением ввести более высокую ответственность вплоть до уголовной за нарушение карантина в период эпидемий.

Напомним, по данным на 23 марта число случаев заражения коронавирусом в России составляет 438. Всего в мире заразились свыше 340 тысяч человек. Основным очагом эпидемии в настоящее время остается Италия, где число заболевших приближается к отметке 60 тысяч. Для помощи в борьбе с распространением инфекции Минобороны РФ направило 9 самолетов ВКС РФ, которые благополучно приземлились сегодня утром недалеко от Рима с более ста российских военных медиков и вирусологов на борту.