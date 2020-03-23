Военный эксперт прокомментировал решение России направить медиков в Италию

Россия, посылая своих специалистов в Италию, тем самым проявляет акт солидарности и делает свой вклад в улучшение международной эпидемиологической ситуации, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Наша помощь - важный и существенный вклад в борьбу с коронавирусом», - поделился мнением с РИА «Новости» Коротченко. Он добавил, что со стороны России «это общечеловеческая, гуманитарная акция, направленная на помощь европейской стране, которая в настоящее время испытывает самый сильный удар эпидемии коронавируса»,

Коротченко также заявил, что в ситуации, когда Италия осталась «фактически один на один с проблемами, которые на нее обрушились», данный шаг со стороны России вселяет надежду. При этом НАТО или Евросоюз отказались оказывать поддержку своему партнеру, добавил эксперт.

«Российские бригады, укомплектованные квалифицированными специалистами, помогут Италии, которая задыхается от нехватки квалифицированного персонала», - продолжил Коротченко.

Напомним, сегодня Италия является страной с наихудшей ситуацией в Европе в плане распространения коронавирусной инфекции. Она также опередила Китай в печальной статистике летальных исходов от вируса.

Согласно последним официальным данным, в Италии зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек погибли.



Онлайн-карта распространения коронавируса в Италии и в мире здесь: maps.arcgis.com