Англия ушла на карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к нации, объявив согражданам о введении новых мер для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает «Интерфакс»

Начиная с 24 марта, британцам разрешено покидать свои дома только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, занятий спортом не чаще раза в день, в одиночестве или с членами семьи.

Также разрешены походы к врачу, поездки на работу, которая признана жизненно необходимой.

В общественных местах разрешено собираться группами не более двух человек, исключением является сбор семьей. Все магазины, кроме продуктовых, будут закрыты.

На время карантина не буду доступны спортивные и детские площадки и религиозные учреждения.

Отменяются церемонии, в том числе свадьбы и крещения, исключение составляют похороны.

Функции наблюдателей за карантином возложены на полицейских, которые будут штрафовать нарушителей. Джонсон добавил, что ограничения будут действовать три недели, и если эпидемиологическая обстановка улучшится, меры будут смягчены.

Премьер пояснил, что на сегодня подобные меры являются жизненно необходимыми, поскольку «важно замедлить распространение вируса ради того, чтобы дать врачам возможность справиться и спасти больше жизней».

В Британии зарегистрировано 6,7 тысячи случаев заражения, 336 человек скончались, выздоровели 140.

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