Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки, а число выздоровевшие увеличилось на пять - до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах", - сообщили в штабе, отметив, что число зараженных в Москве выросло на 28 до 290.

Также, как отметили в штабе, за сутки выписаны 5 человек, а общее число выздоровевших достигло 22.