Эксперт рассказал, почему Китай эффективно справился с коронавирусом

Власти Китая «быстро приняли решение опустить «железный занавес» над провинцией Хубэй, над городом Ухань, а также над целым рядом других городов вне провинции Хубэй», поделился мнением глава Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов в ходе видеоинтервью, организованном «Парламентской газетой». Он добавил, что, скорее всего, «первый период китайцы пропустили», а позже понимая, что развивается какая-то серьезная инфекция, начали бить тревогу. 8 января в Китае поняли, что речь идет об очень серьезном заболевании, и власти КНР начали вводить карантинные меры. Первое, что помогло - быстрая реакция на события, добавил эксперт. Вторым фактором успешной борьбы с эпидемией Маслов назвал полное блокирование Уханя, а также жесткое соблюдение карантина.

Помимо этого, власти провинций сработали очень четко, в плане обеспечения населения всем необходимым. В города постоянно доставлялось продукты, многие кафе и рестораны перешли на доставку еды, интернет был ускорен, продолжил эксперт. Продержаться в критической ситуации Китаю помогла «огромная финансово-экономическая подушка безопасности», которая позволила направить дополнительные средства в пострадавшие регионы, добавил Маслов.

Кроме этого власти КНР продолжали выплачивать зарплаты, возвращали страховые взносы МСБ, освободил такой бизнес от НДС. Все эти меры помогли сохранить внутренний рынок. Параллельно велась жесткая борьба с фейковыми новостями, паническими слухами, связанными с коронавирусом. Прилавки были заполнены масками и средствами индивидуальной защиты, для производства которых переоснащались заводы, добавил эксперт.