Вход/Регистрация Подписка

Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом

Москва, 24.03.2020

Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по коронавирусу, на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что динамика распространения вируса в столице высокая. По его словам, под подозрением находятся около 500 человек, сообщает РБК. 

Столичный градоначальник отметил, что восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, еще двое — в тяжелом. «Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», — сказал Собянин.

Также Собянин отметил, что реальная картина по заболеваемости неизвестна во все мире, передает Интерфакс.

Он пояснил, что объективно показатели везде такие, но "надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться. Мы такую разнарядочку дадим сейчас".

В связи с этим Собянин просит президента РФ поручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.

Мэр констатировал, что не все регионы осознают реальную опасность ситуации. "Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий", - пояснил столичный мэр.

"Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее. Самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение другим регионам", - сказал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы убежден, что требования к пожилым людям оставаться дома должно быть распространено на другие регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге, "это надо делать во всех городах-миллионниках".

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 человек обнаружили в Москве, остальных — в 13 регионах. Общее число зараженных по России, по официальным данным, увеличилось до 495. Во вторник, 24 марта, в Московской области выявили шесть новых случаев коронавируса, но в общее число зараженных их не включили.


Карта коронавируса онлайн и последние новости о коронавирусе в мире: maps.arcgis.com

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    Масло выведут «под арбитраж»

    Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. FT: аномалия в Германии: много инфицированных коронавирусом, но мало смертельных случаев
      Наиболее распространенное на данный момент объяснение низкого уровня смертности от коронавируса в Германии заключается в том, что в большинстве случаев болезнь выявляют на довольно ранней стадии
    2. Цены на нефть: Саудовская Аравия лишится важной привилегии
      Эр-Рияд может остаться без резервных мощностей. С одной стороны, саудиты лишатся важного стратегического орудия, но с другой, получат возможность для безболезненного выхода из нефтяной войны с Россией в случае необходимости.
    3. Тайная жизнь в карантине
      Карантин в стране, по сути, еще не начался. Но культурная жизнь уже в коллапсе. Лавинообразно закрылись фестивали, театры, музеи, отменились разом все концерты. Перефразируя крылатую ленинскую фразу, можно сказать, что сегодня из всех искусств для нас доступнейшим является кино. Иные кинотеатры еще держат оборону, пуская на сеансы по 50 человек
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама