Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю

Курс доллара в понедельник снизился на 37 копеек - до 79,56 руб., курс евро птерял 3 копейки - 85,43.

При этом валютные торги на Московской бирже были крайне волатильными, в начале дня рубль падал до 81 руб. за доллар. Однако после новостей о запуске масштабной программы количественного смягения ФРС США и разворота на этом фоне нефтяных цен рубль перешел к росту.

Под воздействием этих факторов курс доллара снижается на открытии вторника - до 78,50 руб. к 10.11 мск (минус 1,08 руб.), курс евро составляет 84,99 (минус 45 копеек).

Федеральная резервная система США предприняла беспрецедентные шаги, направленные на безграничную покупку ряда долговых обязательств, в попытке компенсировать «серьезные сбои» в экономике, вызванные вспышкой коронавируса.

Эти шаги включают в себя создание новых программ, которые будут финансировать студенческие кредиты, кредиты по кредитным картам и обеспеченные правительством США кредиты малому бизнесу, а также новые программы по покупке облигаций крупных работодателей и предоставлению им кредитов.

Существующие покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг США будут расширены настолько, насколько это необходимо, «чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынка и эффективное проникновение денежно-кредитной политики в более широкие финансовые условия и экономику».

В понедельник были также опубликованы данные о масштабах поддержки рубля Банком России.

Российский Центробанк продал на внутреннем рынке валюту в четверг, 19 марта, на сумму 13,7 миллиарда рублей (примерно $170 миллионов по среднему курсу того дня), что в 1,8 раза больше, чем в предыдущий день, сообщает Рейтер.

Центробанк начал с 10 марта интервенции на валютном рынке, которые оказывают поддержку курсу рубля, ставшего одной из худших валют в мире по динамике к доллару США из-за обвала нефтяных цен и распространения коронавируса.

В среду, 18 марта, ЦБР увеличил интервенции до $100 миллионов в день (7,7 миллиарда рублей), до этого с 10 марта он продавал валюту в рамках бюджетного правила на $50-75 миллионов в день.

Аналитики ожидали, что ежедневные продажи валюты ЦБР с 19 марта могут кратно возрасти после того, как регулятор объявил о стартующих в этот день дополнительных интервенциях для конвертации валюты, поступившей ему из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в оплату пакета акций Сбербанка.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина сказала, что дополнительные продажи валюты под сделку Сбербанка регулятор будет осуществлять только тогда, когда цена на нефть Urals будет падать ниже $25 за баррель, как это и произошло в четверг.

ЦБР считает, что дополнительные интервенции в рамках сделки по продаже Сбербанка позволят снизить волатильность на валютном рынке в этот нестабильный период, но у ЦБ нет цели защищать какой-то определенный уровень курса.

Данные операции позволят полностью компенсировать эффекты, связанные со снижением валютной выручки за экспорт нефти, газа и нефтепродуктов, которые несут экспортеры при снижении цены нефти ниже $25 за баррель.

В свою очередь, стало известно, что американские спекулянты резко изменили собственные позиции по рублю.

Участники американского фьючерсного рынка США с 1 по 17 марта более чем в шесть раз сократили спекулятивную (non-commercial) чистую длинную позицию в рубле - до 4.126 с 26.473 контрактов неделей ранее, сообщает Рейтер со ссылкой на Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Это минимальный объем рублевого нетто-лонга с октября 2018 года.

Столь ошеломляющий результат был достигнут в основном за счет закрытия длинных позиций, число которых упало до 8.853 с 29.589 неделей ранее, при этом объем коротких позиций вырос до 4.457 с 3.116, что также усугубило итоговый результат.

За отчетный период рубль серьезно пострадал на спотовом рынке из-за бегства из рискованных активов на фоне распространения коронавирусе, а также в ответ на падение стоимости нефти после развала пакта ОПЕК+ и угрозы ценовой войны на нефтяном рынке.

Спекулятивный нетто-лонг сохраняется с конца лета 2017 года, при этом в мае прошлого года был достигнут абсолютный максимум - 36.589 контрактов.

В понедельник курс рубля оставался вблизи уровня 80 рублей за доллар, процесс учета мировой рецессии в стоимости активов продолжается, приводит ПРАЙМ оценку ситуации на валютном рынке Антона Покатовича из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник курс будет формироваться в диапазоне 79-82 рубля за доллар. Внимание рынков останется сконцентрировано на вирусной теме и ответных мерах господдержки со стороны властей. По нашим оценкам, понижательные движения на рынках могут продолжиться, а давление на российскую валюту сохранится", — добавил он.

Доллар встречает явное сопротивление на уровне выше 80 рублей, вызванное, по всей видимости, дальнейшим наращиванием продажи валюты со стороны Банка России, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Кроме того, предложение валюты увеличилось и за счет участников рынка, которым предстоят крупные налоговые перечисления в среду. В результате американская валюта так и застыла на уровне около 80 рублей. На внутреннем межбанковском рынке Банк России вновь начал проводить депозитные операции "тонкой настройки", пытаясь, по всей видимости, сгладить неравномерное распределение ликвидности в банковском секторе и абсорбировать свободную рублевую ликвидность, которая может быть направлена на валютный рынок", — сказал он.