Минтруд поддержит работающих россиян в период эпидемии

В связи с распространением коронавируса Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки работающих граждан, передает РИА «Новости».

Документ предполагает проведение обеспечение временной занятостью работников, которые находятся под риском увольнения, стажировку и профессиональную переподготовку таких сотрудников, сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Также будут приняты дополнительные стимулирующие меры, направленные на открытие такими работниками собственного дела. По словам чиновника, в мерах будут задействованы около 67 тысяч человек

Напомним, в России на 24 марта насчитывается 438 больных коронавирусной инфекцией, из которых 262 находятся в столице, 17 выздоровели, 52 тысячи находятся под наблюдением.

Ранее 11 марта ВОЗ объявил вспышку новой инфекции пандемией. По последним данным в мире болеет коронавирусом порядка 330 тысяч человек. Самая сложная обстановка остается в Италии, где в общей сложности более 60 тыс. инфицированных. В Китае вспышку удалось остановить, с города Ухань вчера снят карантин.