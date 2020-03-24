«Мы воюем на два фронта – против коронавируса и санкций»

Медицинский терроризм

— На сегодняшний день Иран, к сожалению, находится на шестом месте в мире по количеству заразившихся и на четвертом по числу погибших. Почему так произошло? Известен ли источник заражения? Почему в Иране такое большое количество заболевших?

— Болезнь пришла к нам из-за рубежа. В один городах она появилась раньше, в других позже – но сейчас это уже не имеет значения. Как не имеет сейчас особого значения и то, откуда вообще возникла эта болезнь. Одни считают, что вирус появилась природным путем, а затем распространился по миру. Другие уверены, что он был создан в американских лабораториях и является элементом биологической войны. Этот вопрос требует специализированного изучения, но мы все должны сосредоточиться на том, как вирусу противостоять.

К сожалению, темпы распространения болезни в Иране действительно велики. К счастью, система здравоохранения Ирана считается одной из лучших в регионе, и иранские доктора эффективно работают не только внутри страны, но и на всем Ближнем Востоке. Однако давайте скажем честно - коронавирус COVID-19 до сих пор еще всесторонне не изучен, и ученые продолжают выяснять пути его передачи и методы его распространения. Но уже ясно, что наличие хронических заболеваний увеличивает степень уязвимости людей. Кроме того, резкий рост числа зараженных произошел внезапно, и медицинские возможности страны работают на пределе. Точнее, их уже недостаточно для лечения всех больных, помимо обеспечения возрастающих потребностей имеющихся лечебных центров необходимо предпринимать шаги для строительства дополнительных зданий, обеспечения их новым оборудованием и лекарствами. К сожалению, жесткие американские санкции серьезно препятствуют финансированию и реализации этих потребностей.

— Насколько вообще велика вина действующих американских санкций в том, что в Иране столько погибших? Какие конкретно санкции мешают иранским властям более активно бороться с коронавирусом?

— Как я сказал выше, они препятствуют увеличению объема предоставления услуг больным, увеличивают количество жертв. Кроме того, транспортные компании находятся под санкциями или угрозой санкций, мы очень сложно страховать импортные грузы (даже лекарства), переводить денежные средства через банковскую систему. Мы банально не можем торговать – и когда американцы говорят о том, что санкции не распространяются на лекарственные препараты, это банальный обман. Поэтому наш министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф уже назвал действия США «медицинским терроризмом».

Однако вся глубина катастрофы определится лишь тогда, когда часть общества не будет иметь доступа к лечебным и гигиеническим возможностям. Сейчас мы пытаемся ее предотвратить.

— Возникает впечатление, что Вашингтон усиленно мешают достижению этой цели. В ситуации, когда иранский народ переживает сложные времена, США вводят против Тегерана новые санкции. Зачем это делать?

— Вот так американские власти взаимодействуют с другими странами. Используют давление на различные народы и независимые страны, пытаются заставить их сдаться перед своими нелегитимными желаниями. На самом деле, Соединенные Штаты, используя давления на различные народы и независимые страны, и если в этом контексте обычные методы не приносят результата, то США применяют нетрадиционные и незаконные пути. Собственно, ровно это сейчас и происходит с Ираном. Америка поступает крайне неблагородно - использует сложное положение иранского народа, в котором он оказался во время эпидемии коронавируса и санкций, для того, чтобы поставить на колени Иран и достичь незаконных политических целей. Такие действия можно расценивать как геноцид целого поколения, и ответственность за это лежит на американском правительстве. И нам неприятно, что международное сообщество по этому поводу отмалчивается.

Верните нам наши права

— А что оно должно делать? Каких шагов вы от него ожидаете в нынешней ситуации?

— Мы ведем переговоры с международным сообществом. Не забывайте — односторонние санкции незаконны как с точки зрения международного права, так и с точки зрения соблюдения прав человека. В мире сейчас много говорят о том, что страны должны были противостоять силам, занимавшимся разжиганием Первой и Второй мировых войн. И сегодня недостаточно простого осуждения незаконных действий США по выходу из своих международных обязательств и распространению своего национального законодательства на глобальный уровне. Сегодня нужны практические действия. Иранский народ ждет их, ждет что международное сообщество возвратит ему попранные американцами права – и это ожидание логично и законно. Америка должна вернуться к обязательствам, которые она взяла на себя в рамках СВПД (имеется в виду ядерная сделка, когда США снимали с Ирана санкции в обмен на добровольно взятые Тегераном временные ограничения в его ядерной программе – прим. ред.) и которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Должна вернуться уже сейчас, когда санкции помогают распространению эпидемии в Иране и наносят прямой вред иранскому народу. И, кстати, не только иранскому народу, но и всем народам мира. Ведь если эпидемию не удастся победить в одной отдельно взятой стране, то ни одно другое государство не сможет чувствовать себя в безопасности.

— Россия уже поддержала Иран и потребовала от США прекратить вводить новые санкции. Ожидаете ли Вы от Москвы более активных действий на этом направлении? Если да, то каких?

— Естественно, мы ожидаем от дружественного Российского правительства более энергичных шагов. Надеемся, что в Совбезе вместе с другими членами Москва окажет давление на Америку, с тем, чтобы та отказалась от незаконных и жестоких санкций, особенно в условиях этой гуманитарной катастрофы. Мы ожидаем от России действий как в рамках нашего двустороннего сотрудничества (устранения ряда препятствий для его развития), так и в рамках международных организаций по осуждению односторонних действий США. Не забывайте, что Россия сама является жертвой этих жестоких санкций.

— Есть ли у Тегерана возможность подать какие-то юридические иски против США, из-за действий которых страдает иранский народ? Или на Европу, которая не выполняет взятые на себя обязательства?

— Да. Исламская Республика Иран прилагает усилия по использованию правовых возможностей для осуждения незаконных действий Соединенных Штатов. Если вы помните, примерно год тому назад, жалобы Ирана в отношении Америки были заслушаны в Международном суде в Гааге. И в окончательном приговоре суда говорилось, что американские санкции противоречат предыдущим двусторонним договоренностям двух стран, американские ограничения не могут распространяться на сельскохозяйственное производство и ограничивать потребности иранского народа в продовольствии. Однако, как вам известно, проблема международного сообщества заключается в исполнении международных законов – многие страны их банально нарушают. Мы надеемся, что государства- члены Организации Объединенных Наций подумают о способах решения этой проблемы.

Мы не сидим на месте

— Думать они, скорее всего, будут долго и не совсем плодотворно. По крайней мере, маловероятно, что в ближайшее время международное сообщество как-то убедит США снять санкции. Как в этой ситуации Иран планирует дальше бороться с коронавирусом?

— Иран прилагает усилия с тем, чтобы по максимуму использовать свои возможности противодействовать этой болезни. Система здравоохранения Ирана прилагает все усилия для, чтобы взять под контроль эту болезнь. Более того, мы не сидим в ожидании того, что вакцина от этого вируса будет найдена за рубежом – наши врачи сами работают над разработкой лекарства.

Однако нам все равно необходима помощь других стран. Сегодня и Америка, и Европа охвачены этой болезнью. Это наша общая проблема, и все должны объединиться в борьбе с коронавирусом, отказаться от политической враждебности.

— Есть ли хотя бы примерные – оценочные данные об экономическом ущербе, который понесет Иран из-за коронавируса?

— Эпидемия коснулась не только Ирана, но и другие страны мира, и окончательную оценку можно будет дать после того, как болезнь будет побеждена. До начала эпидемии Иран из-за жестоких американских санкций понес ущерб на сумму более 200 миллиардов долларов. Если говорить о нынешнем ущербе, то он будет значительным, ведь Исламская Республика Иран ведет одновременно войну на два фронта - против коронавируса и жестоких американских санкций. С Божьей помощью и благодаря поддержке народа мы с честью выйдем из этого испытания.

— Если говорить о Боге, то какова роль иранского духовенства в борьбе против коронавируса?

— Решение закрыть религиозные центры и не проводить религиозные церемонии свидетельствует о важной и позитивной роли нашего духовенства в противодействии распространения коронавируса. Духовны лидеры Ирана используют свое влияние и пытаются привлечь внимание народа тому, чтобы люди четко следовали инструкциям властей. Кроме того, они укрепляют дух сопротивления, сострадания и солидарности народа в деле оказания помощи больным, присутствию в больницах и лечебных центрах. В условиях, когда общество находится под сильным информационным нападением с целью создания в стране хаоса, позитивная шаги духовенства в деле общественного просвещения, а также активная новаторская роль и усилия по сохранению духовного спокойствия в обществе оказались очень эффективными.