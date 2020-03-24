В Минэнерго РФ прошло совещание, на котором обсуждалось текущее положение дел на рынке нефти. И хотя ранее глава ведомства Александр Новак заявлял о намерении добавить на рынок 250 тысяч баррелей ежедневных поставок, увеличив их и до 500 тысяч баррелей в день, делать этого министерство пока не намерено, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает издание, на совещании присутствовали руководители крупных нефтяных компаний. И решения о наращивании добычи с 1 апреля принято не было, так как «смысла наращивать добычу при падающем спросе нет». Пока принято решение «держать руку на пульсе» и проводить регулярные встречи для оценки ситуации.

На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу на месторождениях-гигантах на границе с Кувейтом, утроить поставки в Евросоюз и предложила клиентам апрельские партии со скидкой в 10 долларов к цене Brent. На этом фоне спрос на российскую нефть сорта Urals резко упал.



Цены на нефть онлайн смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Пока результатом отказа от заключения новых договоренностей в Вене стала игра мышцами, которая рискует перерасти в настоящие ценовые войны на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco предлагает нефть по более низким ценам и наращивает предложение. В первые дни после разрыва сделки ОПЕК Россия также неоднократно усиливала напряженность, обещая увеличить поставки. Однако коронавирус и экономика дали понять, что участники войн зашли слишком далеко – цены упали намного ниже ожиданий.

Самое значительное снижение цен на нефть было отмечено на основных рынках сбыта российской Urals в Средиземноморском регионе и Северо-Западной Европе. Кроме того, российские экспортеры столкнулись со сложностями в продажах апрельских партий. Саудиты адресно предлагают арабскую легкую нефть покупателям российской Urals по более низким ценам. Некоторые участники рынка считают, что продолжение войны может привести даже к отрицательным ценам на некоторые сорта нефти, предполагая также падение доли России вместо ожидаемого усиления позиций.

Экономическая целесообразность, вероятно, будет диктовать сокращение добычи Россией в ближайшие месяцы, ожидает аналитик. Уже сейчас нефтедобытчики России признают, что они не рассчитывали на столь глубокий провал в ценах. ОПЕК со своей стороны ищет возможности для коалиции с США, чтобы согласовать с ними ограничения предложения. Пока безуспешно, но это лишь вопрос цены – обвал котировок явно делает их более сговорчивыми.

Между тем, указывает Алексей Кириенко, мировой спрос на нефть резко падает. Возникает давление на цены - даже без фактора ценовых войн. Страны массово закрывают границы, а это значит, что большая часть авиаперевозок закрыта. Более того, из-за карантинов люди меньше пользуются личным и общественным транспортом, в первую очередь, в США и Европе. Никто не знает, когда кончится эпидемия, а это означает, что падение спроса, возможно, еще не достигло дна. Как результат, нефтяная война уже привела к тому, что капитализация российских нефтяных компаний значительно упала. Бюджет ежедневно недополучает прибыль от продаж. С начала нефтяной войны рубль потерял 24%.

Вероятно, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, российские элиты принимали решение о жестком ответе ОПЕК, предполагая, что цены на нефть все равно будут снижаться в результате низкого спроса из-за замедления мировой экономики. Но никто не мог предположить, что небольшая вспышка заболеваемости коронавируса может перерасти в мировую пандемию и вызвать такую панику, что потребление нефти упадет на 10% и продолжит падать. То есть была сделана сильная ставка, но форс-мажорные обстоятельства внезапно оказались еще сильнее, и, конечно, можно понять нефтяников, которые не готовы наращивать добычу в условиях падающих цен: уже очевидно, что придется наращивать запасы, а объемы хранилищ не безграничны.

Скидка, которую Аравия предложила европейским потребителям, делает фактически бессмысленным закупку более тяжелой и относительно более дорогой российской нефти, полагает аналитик. По его мнению, европейские избиратели не поддержали бы такое расходование бюджетов европейских стран ни при каких обстоятельствах. И вероятно, полагает эксперт, Саудовская Аравия тоже не ожидала такого влияния рядового, в общем-то, вируса на мировую экономику и поэтому тоже не готова нарастить добычу: вдруг в этом нет смысла и покупать станут меньше не на 10%, а на 20, 30%?

Тот факт, что две крупные нефтедобывающие страны не наращивают добычу на фоне низкой цены нефти, скорее всего, подтолкнет остальных участников рынка к такому же решению, говорит Илья Жарский. И в результате рынок найдет равновесие через 1-2 месяца где-то возле 40 долларов за баррель Brent. Как считает эксперт, после того как пик пандемии будет пройден (а он уже пройден в Китае), восстановление рынков будет очень быстрым, а новые формы взаимодействия людей, в том числе удаленная работа, даже дадут экономикам новый импульс к росту за счет экономии на себестоимости труда.