Певец Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В медицинский центр в Коммунарке 24 марта госпитализирован народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение концертного директора певца Олега Дмитриева.

Представитель артиста рассказал, что Лещенко почувствовал симптомы простуды и сначала обратился за помощью к знакомым врачам в клиниках. Медики посоветовали ему незамедлительно отправиться в больницу в Коммунарке.

«Они посоветовали ему поехать в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус. Сейчас провели необходимые анализы, через три дня узнаем», - рассказал Дмитриев. Он уточнил, что по каким-то причиним Лещенко не смог вызвать врача на дом и отправился в больницу самостоятельно. Директор артиста также сообщил, что на днях врачи частной скорой помощи диагностировали у супругов двустороннее воспаление легких. При этом пара не покидала Россию в последнее время, добавил Дмитриев.

Напомним, Лев Лещенко известный советский и российский эстрадный певец, Народный артист РСФСР. Он также является музыкальным педагогом, автором многих песен и продюсером. В своей карьере Лев Лещенко снимался в кино.