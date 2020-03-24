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Польша может оставить «Северный поток-2» без газа

Москва, 24.03.2020
#Северный поток
#Экономика
  • Польша может оставить «Северный поток-2» без газа

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы. Пока этот вопрос не будет решен, Россия не сможет качать газ по газопроводу в Германию, утверждает редактор BiznesAlert.pl. Войцех Якобик.

Европейская комиссия внесла поправки в Газовую директиву под давлением ряда европейских стран, включая Польшу. По этим поправкам газопровод «Северный поток - 2» (СП-2), подпадающий под действие Директивы, должен соответствовать ряду обязательных условий. «Газпром» не может быть оператором СП-2, потому что он является поставщиком газа. Половина мощности трубы должна быть оставлена для альтернативных поставщиков газа. К тому же, тарифы не должны быть дискриминационными

Эти правила распространяются на все газопроводы в Евросоюзе. Исключение может быть сделано лишь для тех проектов, которые начали работать до вступления Европейской директивы в силу 23 мая 2019 года. Несмотря на то, что «Северный поток - 2» не достроен до сих пор, компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода и которая полностью принадлежит «Газпрому», хочет добиться для проекта исключения из Директивы.

Польской газовой компании PGNiG разрешат привести доводы против просьбы «Газпрома». Кроме этого, Еврокомиссия хочет также проверить, соответствует ли проект «СП-2» европейскому законодательству до того, как по нему пойдут в Германию первые кубометры российского газа. Это означает, что без разрешения Брюсселя газопровод, который должен был быть сдан еще в конце прошлого года, не сможет начать работать. Сейчас, заверяет Nord Stream 2 AG, срок сдачи газопровода перенесен на конец текущего года - первый квартал 2021 г. Но без разрешения ЕК компания не сможет передавать по нему газ.

По такому же сценарию может проходить и процедура исключения «Северного потока - 2» из Европейской газовой директивы, в которой (в процедуре) участвуют и польские газовики. Для этого полякам необходимо получить гарантии, что газ пойдет по трубам лишь после завершения процедуры. Еврокомиссия должна принять решение по «СП-2» до 24 мая 2020 г.

Схожая ситуация возникла во время исключения из Директивы немецкого участка газопровода «Северный поток 1» (газопровод OPAL), который до тех пор, пока действовала гарантия PGNiG, не мог работать на полную мощность.

С участием польской нефтегазовой компании процедура может затянуться. Газопровод будет это время простаивать, а NS2 AG - нести серьезные убытки.

То обстоятельство, что Директива разрешает проектам, не попадающим в разряд «исключений», использовать процедуру вывода из Директивы, позволяет предположить, что «Газпром» может проигать дело. Юристы «Газпрома» могут сделать акцент на то, что против проекта с самого начала велась настоящая война, и утверждать, что поправка фактически является «законом против «Северного потока - 2»», то есть была предназначена для того, чтобы сорвать строительство.

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