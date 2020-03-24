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Долгосрочный прогноз погоды: где именно весной и летом будет теплее обычного

Москва, 24.03.2020
  • Долгосрочный прогноз погоды: где именно весной и летом будет теплее обычного

Тамара Ларина

Погода в Москве и Московской области

25 марта в Москве ожидается в ночь -4...-2, а днем плюс 7...9, сообщает Гидрометцентр. Ночи и утра остаются холодными, дни уже вполне весенние. По области ночью -7...-2, днем 4…9. Скорость западного по преимуществу ветра 5-10 м/с, без осадков.

Также сухо будет в столице 26 марта, ночью -2…0°, по области до -5°, днем 11…13°, по области 8…13°, ветер без перемен. 27 марта ночная температура может оторваться вверх от нуля на 1 градус, днем в Москве 11…13°, по области 9…14°. Переменный ветер не сильнее 2-7 м/с.

28 марта ночью уже может быть до плюс 3°, а минимум — минус 2°, днем совсем теплынь, ветер совсем слабый — 10...15°. 29 марта ночью синоптики прогнозируют от 0° до плюс 5°, днем 11...16°, и ветер соответственно такой погоде будет дуть южный, 3-8 м/с.

За эту приятную солнечную погоду с характерными холодными ночами надо благодарить антициклон, под его влиянием и будет находиться погода до конца недели в cредней полосе России и на северо-западе.

Погода в Санкт-Петербурге

Поэтому и в Санкт-Петербурге тоже тепло. Антициклон, кстати, шел из соседней ему Скандинавии, хотя теперь уже и над Белоруссией.

В среду, 25 марта в Северной столице ожидается 10°, в четверг, 26 марта 9°, 27-го в пятницу — плюс 8°, в субботу, 28 марта 10°. Но после этого намечается перелом: в воскресенье, 29 марта 5°, а в понедельник, 30 марта уже только плюс 3°. Петербург показывает свой прибалтийский характер.

Долгосрочный прогноз

Синоптики Гидрометцентра России подготовили уже и прогноз на более дальнюю перспективу, не охватываемую текущими наблюдениями. У того, что он предсказывает, большая или меньшая вероятность наступить в реальности, он так и называется «вероятностным». Это прогноз на так называемый вегетационный период — апрель - сентябрь 2020 года, месяцы, на который приходится у нас наиболее бурная жизнь живой природы. Итак, что будет, если все пойдет так, как прогнозируют (или, точнее, предполагают) метеорологи?

В апреле средняя месячная температура  выше нормы ожидается на востоке Северо-Западного и севере Приволжского федеральных округов, а также на большей части УФО, в СФО, на Чукотке и в Приморском крае.

В мае выше нормы средняя месячная температура ожидается в западных областях Северо-Западного, Центрального федеральных округов и ЮФО, в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Якутии.

В июне выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Тыве. В июле выше нормы средняя температура июля ожидается в Хабаровском крае и на Камчатке.

В августе превышение нормы средней месячной температуры предполагается в Центральном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского  федеральных округов,  на севере Якутии,  Магаданской области и Чукотки. Теплее, чем в августе 2019 года,  ожидается на большей части Центрального федерального округа.

В сентябре весьма вероятно, что средняя месячная температура сентября окажется выше нормы на Чукотке.

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