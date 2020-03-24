Путин приехал без подготовки в больницу в Коммунарке

Российский президент Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке для инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что глава государства предпочел посетить медучреждение днем 24 марта без предварительной подготовки и принятия мер безопасности. В ходе визита президент пообщался с персоналом больницы и главврачом Денисом Проценко. В этой связи Путину пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор.

Пациент, с которым пообщался российский лидер, рассказал, что Путина интересовало, доволен ли он условиями в учреждении, а также самочувствие пациента.

Перед приездом в больницу президент совещался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также на встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, рассказал президенту, что у них нет точной информации по распространению инфекции. В этой связи, по мнению Собянина, было бы разумным ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет не только в Москве, но и во всех российских городах, чье население превышает миллион жителей.

Напомним, в России по данным на 24 марта зафиксировано 495 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 290 заболевших находятся в Москве. Власти столицы сообщили также, что сегодня было выписано 70 пациентов из больницы в Коммунарке.