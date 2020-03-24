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Рынок отскочил: акции «Норникеля» и «Россетей» растут на 17%

Москва, 24.03.2020

Акции многих крупных российских компаний во вторник показали рост.  В результате индекс Мосбиржи отскочил на +7,22% до 2415,97 пунктов, а «долларовый» РТС поднялся сразу на +9,23% до 965,32 пунктов.

Стоимость Brent по состоянию на 19:11 мск во вторник составила 27,44 долларов за баррель (рост +1,52%).  Российская валюта укрепляется – до 78,86 рублей за доллар.

В лидерах роста акции «Норникеля» (+17,17%): компания по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль, а также обещает хорошие дивиденды. Активно торгуются акции «Россетей» (+17,10%), группа заявила, что возьмет под особый контроль бесперебойное электроснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов РФ.

Также отыгрывают падение акции нефтяных компаний: «Татнефть» (обыкновенные +11,39%, «префы» +11,29%), «Лукойл» (+7,63%), «Роснефть» (+8,94%), «Сургутнефтегаз» (+8,26%), «Газпром нефть» (+5,46%). В плюсе «Аэрофлот» (+9,12%), «Сбербанк» (+5,06%), ВТБ (+4,05%) и «Газпром» (+5,70%).
Хуже рынка торговались акции «Русснефти» (-1,07%), производителя удобрений «Акрон» (-0,69%) и ритейлера «Лента» (-0,39%).

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