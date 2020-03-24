Нефтяная война: США могут нарушить самое большое табу

С нефтяных рынков продолжают приходить удивительные и нередко противоречащие друг другу новости.



Только что прошла новость о том, что Белый дом под давлением законодателей может применить к Саудовской Аравии антимонопольный закон NOPEC, признающий незаконными любые действия правительств других стран, которые направлены на ограничение добычи нефти и установление цен на нее, - как ее буквально «догнала» противоречащая ей новость о том, что США не намерены воевать с Эр-Риядом и собираются вместе с ним стабилизировать цены на «черное золото».

В своих сообщениях американские СМИ, накануне писавшие едва ли не о лишении КСА суверенного иммунитета со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде вполне возможной заморозки аравийских банковских счетов и ареста активов, сейчас говорят о внезапной смене курса Вашингтона. Причем, откровенно называют эту смену курса «предательством американских интересов» и пытаются объяснить ее старинной английской пословицей: если не можешь победить врага, присоединись к нему.

В соответствии с этой пословицей, а скорее всего по прямому указанию Дональда Трампа, у которого очень хорошие отношения с наследным принцем КСА Мохаммедом и королем Салманом, нефтяной регулятор крупнейшего нефтяного штата в Америке пошел на казавшийся немыслимым еще вчера шаг – на контакты с ОПЕК, негласным лидером которого является Саудовская Аравия.

Вашингтон разработал план по стабилизации мирового рынка нефти. Правда, следует помнить, что весь процесс наверняка затянется надолго и в ходе его претворения в жизнь трудные переговоры могут прерваться не одну тысячу раз. И тем не менее, главное во всем этом заключается в нарушении главного табу мирового рынка нефти: американцы как минимум показывают готовность уменьшить свою долю на нефтяном рынке ради повышения цен на нефть.

Райан Ситтон, возглавляющий Railroad Commission of Texas, которая является несмотря на «железнодорожное» название нефтяным регулятором в Техасе, штате, стоящем на первом месте по добыче нефти в США, так описал стартовую позицию Вашингтона на переговорах с Саудовской Аравией: «Теоретически Техас может сократить финансирование (нефтяного сектора) на 10%. Если Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 10% от докоронавирусного уровня и Россия готова сделать то же самое, то рынок можно вернуть в докризисное состояние с незначительным избытком нефти».

Ситтон также сообщил Bloomberg, что уже получил официальное приглашение на переговоры с ОПЕК.

Хорошо известно, что после войны американского правительства в самом начале ХХ века против нефтяных картелей американским нефтяникам запрещена координация уровней добычи и других вопросов друг с другом. Им также запрещены любые контакты на эту тему с иностранными коллегами. Естественно, отдельные американские политики и нефтяные компании будут защищаться от сокращений добычи нефти любыми доступными средствами, включая юридические. Однако до сих пор продолжает действовать старое непреложное правило, разрешающее Railroad Commission of Texas закрывать нефтяные скважины без согласия самих нефтяников и без принятия нового закона.

Встреча между Райаном Ситтоном и представителями ОПЕК запланирована на июнь в Вене, где пройдет очередной саммит нефтяного картеля. Именно эта дата стоит в официальном приглашении, полученном Ситтоном от генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Неожиданный разворот на 180 градусов и его объяснение поразили как американских нефтяников, так и их коллег из других стран. В этом нет ничего удивительного, потому что Райан Ситтон готов снизить добычу нефти в Техасе впервые с семидесятых годов прошлого века. Большинство, включая его подчиненных в Railroad Commission of Texas, встретили его идею в штыки.

Председатель Railroad Commission of Texas Уэйн Кристиан говорит, что готов выслушать любые предложения, которые помогут защитить «фрекинговое экономическое чудо», но как у «консервативного сторонника свободного рынка» у него имеется ряд серьезных возражений на такой подход к решению проблемы.

«Если Техас снизит или остановит добычу нефти,- говорит он,- нет гарантий, что другие страны или штаты последуют его примеру».

Позиция Кристиана означает, во-первых, существование оппозиции соглашению с ОПЕК в техасском нефтяном регуляторе. А во вторых, критиков предложения Ситтона пугает то, что они могут оказаться единственными проигравшими в этой сделке.



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