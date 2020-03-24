Трамп намерен снять ограничения из-за коронавируса в ближайшие недели

В США в ближайшие недели начнет восстанавливаться экономическая деятельность, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

На 24 марта страна занимает третье место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом, передает «Интерфакс». Ранее президент США оценивал сроки восстановления экономической деятельности, приостановившейся из-за коронавируса, в месяцы, а не недели.

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Трамп отметил, что «лекарство не должно быть хуже проблемы», и затягивание карантинных ограничений на месяцы приведет к большему числу смертей, чем коронавирус.

«Через 15 дней мы примем решение, в какую сторону мы хотим пойти», - написал Трамп в своем твиттере.

При этом о резком росте числа заболевших в США на текущей недели заявил доктор Джером Адамс.

По его мнению, это произойдет из-за того, что многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьез.

На сегодня в США выявлено почти 44 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самыми неблагоприятными в плане эпидемиологической обстановки являются Нью-Йорк, Калифорния и штат Вашингтон.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции в мегаполисе Ухань. На сегодня в мире зарегистрировано более 300 тысяч случаев заражения.