ЦБ косвенно спрогнозировал время окончания эпидемии

Банк России направил участникам рынка коллективных инвестиций письмо в ответ на обращение Национальной финансовой ассоциации (НФА). Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, в нем регулятор вводит временные регуляторные и надзорные послабления для управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), направленные на снижение влияния вспышки нового коронавируса на рынки и его участников.

В письме прописан целый ряд мер, в числе которых ЦБ приостанавливает инспекционные проверки, завершение которых было запланировано после 31 марта, и переносит их на период после 1 июля 2020 года. Также до 1 июля приостановлены контактные мероприятия превентивного поведенческого надзора. Также ограничено применение административных наказаний в отношении участников рынка или их должностных лиц.

При этом ЦБ предоставляет право участникам рынка коллективных инвестиций, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года. Долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года можно отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.

Ближайшую из этих дат можно считать косвенным прогнозом Центрального банка по поводу продолжительности периода, в течение которого будет необходим карантин из-за коронавируса — до 1 июля. До этого личные контакты между госслужащими и участниками финансового рынка ограничиваются. В основном такой же срок («до лета»), пожалуй, заложен и в общественные ожидания. Экономические последствия текущей ситуации в данном секторе рынка ЦБ пока видит на период до конца года.

Регулятор не будет принимать меры в области обеспечения защиты информации при организации участниками рынка дистанционной работы сотрудников, кроме случаев, когда осуществление деятельности с использованием удаленного доступа невозможно. Кроме того, до 1 января 2021 года ЦБ не будет принимать меры в отношении НПФ при обнаружении недостаточности активов, возникшей исключительно в результате рыночных факторов. До 30 июня 2020 года - за непредоставление участниками рынка по формам надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением некоторых форм.

Усиление турбулентности на российском финансовом рынке после развала альянса России и Саудовской Аравии, а также экспоненциальный рост числа заболевших коронавирусом заставили ЦБ обратить внимание и на состояние управляющих компаний, спецдепозитариев и НПФ, признает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Так, чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю с 12 по 18 марта, составил максимальный за всю историю 1,4 млрд долларов. В две недели до этого периода эти значения составили 590 млн и 710 млн долларов. Очевидно, что в условиях стремительного смещения кривой гособлигаций вверх более, чем на 2 п. п., и столь же резкого падения индекса Мосбиржи на пике более, чем на 32% с начала года результаты управляющих компаний и НПФ едва ли покажутся их клиентам удовлетворительными.

Поэтому, принимая во внимание возникшие обстоятельства, Банк России и разрешил временно фактически до конца года не признавать убытки – зафиксировать приобретенные до 1 марта активы по справедливой стоимости на конец февраля, объясняет аналитик. Благодаря этому динамика клиентских средств примет более сглаженный характер, полагает он. Также удастся избежать удара по их доверию и в целом по рынку, которое на протяжении многих лет оставалось на недостаточном для более качественного развития экономики уровне.

Фактически, говорит Михаил Коган, в ЦБ оперативно отреагировали на обращение Национальной финансовой ассоциации, что указывает на улучшение координации между регулятором и участниками индустрии даже в таких непростых условиях.

И все же меры, которые вводит ЦБ для участников финансового рынка, - это инициативы, которые не связаны напрямую с денежно-кредитной политикой или экономикой страны, отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Меры поддержки предполагают лишь временное снижение регуляторной нагрузки российские финансовые организации, которые массово переводят сотрудников на удаленную работу и не смогут соблюдать многие нормативы и регламенты.

Собственно для недопущения финансового кризиса необходимы действия ЦБ РФ относительно ключевой ставки, уверен аналитик. Увеличение ставки защитит рубль, но при этом приведет к росту стоимости кредитов и окажет негативное влияние на реальную экономику. Снижение ставки в ситуации падающего курса рубля добавит стабильности национальной валюте, но при этом может стимулировать спрос через снижение процентных ставок по кредитам.

То, что ЦБ РФ пока не решился на меры по ключевой ставке, говорит о том, что регулятор рассчитывает на временные трудности в финансовом секторе, но вариант полноценного кризиса не рассматривает, объясняет Артем Деев. По его мнению, это может привести к тому, что инициативы по поддержке финансовой сферы страны могут быть приняты с опозданием.