ЦБ просит банки ограничить выдачу наличных в банкоматах

Центробанк обратился к банкам с просьбой ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема денег, передает «Интерфакс».

«По возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», - говорится в рекомендациях регулятора.

Мера необходима в целях профилактики коронавируса, банкноты следует выдерживать три-четыре дня перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.

В ЦБ РФ напомнили, что банкноты из банкоматов, работающие в режиме рециркуляции, участвуют в замкнутом цикле обращения, что приводит к передаче денег от клиента к клиенту без обработки и «очистки» в банке.

По сообщению ВОЗ вирусы могут сохраняться на денежных банкнотах до трех-четырех дней.

ЦБ РФ придерживается собственных стандартов, выдерживая купюры до двух недель, что позволяет выдавать их банкам «чистыми».

Банкам регулятор рекомендует выдерживать купюры три-четыре дня перед выдачей их клиентам или в банкоматы и терминалы, а также регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных, банкоматы и терминалы.

В рекомендациях также говорится о том, что сотрудники банков, работающие с наличными средствами, должны носить маски и одноразоыве перчати, а также использовать дезинфицирующие препараты на рабочем месте.



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