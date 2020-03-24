Ученые узнали, где заканчивается наша галактика

Астрономы определили диаметр гало темной материи, являющейся сферической областью, на которую распространяется гравитационное поле Млечного Пути. Вычисления произведены на основе данных, полученных космическим телескопом Gaia, пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Уточняется, что это первое измерение размеров нашей Галактики. Ранее астрономы уже проводили успешные наблюдения за другими галактиками, однако, им было затруднительно определить размеры галактики Млечный Путь, поскольку они находятся внутри нее. Поэтому размеры нашей Галактики основывались на измерении расстояния до самых удаленных объектов на ее окраине.

Однако подобная оценка, по мнению ученых, не является точной из-за того, что она показывает только границы галактического диска, который имеет диаметр около 260 000 световых лет. По примеру границ Солнечной системы, которые распространяются дальше пояса Койпера, астрономы знают, что границы Галактики распространяются дальше видимой области галактического диска.

Теперь на основе данных телескопа Gaia, астрономы выяснили, что невидимое гало темной материи нашей Галактики, которое вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А*, простирается гораздо дальше от нее - на расстояние 950 000 световых лет.