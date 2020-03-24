На Украине снижена стоимость газа для населения

«Нафтогаз» Украины в марте 2020 года снизил стоимость природного газа для населения на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость тысячи кубометров газа без НДС и расходов по распределению составит 3400 гривен (122 доллара США).

«Учитывая ухудшение экономической ситуации на Украине в связи с распространением вируса COVID- 19, при расчете цены «Нафтогаз» руководствовался как утвержденными ранее законодательными актами, так и дополнительными рыночными факторами, которые имели место в марте», - говорится в заявлении «Нафтогаза» Украины.