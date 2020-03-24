В Италию прибыл 14-ый самолет ВКС России

В Италию прибыл четырнадцатый по счету самолет ВКС России, который приземлился на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом, передает телеканал «Россия-24».

На борту находится необходимая аппаратура для диагностики коронавируса, машины для дезинфекции городов, медикаменты. Также на данном самолете в Италию прибыла еще одна часть российских специалистов-вирусологов.

Уточняется, что накануне ночью под Римом приземлилось 9 самолетов с российским военными медиками и техникой. Прибывшие специалисты направились в самые горячие регионы Италии, где идет борьба с вирусом, сообщает телеканал.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте пообещал предоставить помощь Италии, в которой находится сейчас эпицентр распространения вирусной инфекции.

Всего в стране на 24 марта зафиксировано 63 тысячи заболевших, также высок процент безвозвратных потерь. Оказание помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса никак не повлияет на собственные запасы в России, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.



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Ранее сообщалось, что в Китае начал восстанавливаться внутренний туризм. Новых случаев заболевания внутри страны не выявлено, однако, сейчас основной задачей, по заявлению минздрава КНР, является борьба с завозными случаями инфекции.