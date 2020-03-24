В МОК заявили о готовности перенести Олимпиаду-2020

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпийские игры, которые должны пройти в августе текущего года в Токио. Однако официально об этом еще не объявлено, заявил член международного олимпийского комитета Дик Паунд.

Он уточнил, что МОК принимал решение об отсрочке на основании имеющейся информации по распространению коронавируса в мире.«Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

Ранее в прессе появились заявления олимпийских комитетов Канады и Австралии, в которых говорилось о решении этих стран не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио, запланированных на период с 24 июля по 9 августа.

В российском олимпийском комитете заявили, что ожидают окончательного решения МОК, сообщает «Интерфакс».

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции было объявлено о переносе на следующий год чемпионата Европы-2020. Кроме того, был отменен или перенесен ряд других крупных международных и национальных турниров.

На сегодня Италия продолжает оставаться эпицентром распространения инфекции. В стране уже зарегистрировано более 60 тысяч заболевших новой инфекцией.

Россия направила в Италию своих военных медиков и вирусологов, которые помогут взять ситуацию под контроль.

Карта коронавируса онлайн и последние новости о распространении коронавируса в мире здесь: maps.arcgis.com