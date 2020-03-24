Во всех регионах России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Российское правительство направило в регионы поручение временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в соответствующем заявлении на сайте кабмина РФ. Решение было принято по итогам совещания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также региональным правительства поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

По данным на 24 марта коронавирусом болеют жители 170 стран. В общей сложности сегодня насчитывается более 330 тыс. зараженных по всей планете. В России по официальным данным 495 больных данной инфекцией, из которых 22 человека успешно вылечились. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей. Во всех субъектах Российской Федерации введен режим повышенной готовности, приостановлено пассажирское авиасообщение с другими странами. Главным очагом распространения инфекции остается Италия, где насчитывается более 60 тысяч заболевших. Также в стране самый высокий процент безвозвратных потерь. По договоренности президента России Владимира Путина с премьером Италии Джузеппе Конте Москва направила в страну 14 самолетов ВКС, с которыми прибыло более ста российских военных медиков и вирусологов. Также самолетами была доставлена необходимая техника.