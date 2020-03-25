Аэрофлот снизил цены на полеты внутри страны

Российская компания «Аэрофлот» снижает цены на полеты внутри страны на период с марта по май текущего года. С настоящего момента цены на билеты перевозчика стоят дешевле, чем у S7 и «Уральских авиалиний». Самые низкие цены «Аэрофлот» предлагает в апреле, пишет «Коммерсантъ».

В компании сообщили, что стоимость снижена в целях привлечения пассажиров и поддержки притока денег. Уточняется, что больше всего подешевели билеты по направлениям в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень. В эти города пассажиры смогут приобрести билет на самолет у «Аэрофлота» на 40–60% дешевле, чем в октябре-ноябре 2019 года по этим же направлениям. На 15–20% снизилась стоимость билетов в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.

Для примера, осенью билет в Санкт-Петербург в один конец стоил 4600 рублей, на весенний период их можно приобрести за 2300 рублей. В Омск можно купить билет за 3900 рублей вместо 11 600 рублей. В Краснодар можно слетать за 2800 рублей вместо 5500 рублей. Издание сообщает, что прежними остались цены на билеты по дальневосточному направлению, поскольку тарифы в города Дальнего Востока субсидируются из федерального бюджета. За рубеж в настоящее время самолеты «Аэрофлота» не летают, как и лайнеры других авиакомпаний, из-за пандемии коронавируса.