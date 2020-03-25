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В Дании придумали неожиданный способ борьбы c кризисом

Москва, 25.03.2020
#Коронавирус
#Сергей Мануков
#Мир
  • В Дании придумали неожиданный способ борьбы c кризисом

Zuma\TASS

Экономисты сходятся во мнении, что кризис, вызванный коронавирусом Covid-19, превзойдет по своим негативным последствиям для глобальной экономики финансовый кризис 2008 года. Главным способом борьбы с кризисом во всех странах являются многомиллиардные программы помощи экономикам. На первом месте, естественно, первая экономика планеты – американская. Вашингтон намерен выделить на поддержку американской экономике в общей сложности порядка 6 триллионов долларов!

Наряду с универсальными методами борьбы с кризисом в каждой стране есть и свои индивидуальные. Американские власти, например, намерены раздать всем американцам по тысяче долларов.

Еще оригинальнее решили поступить в Дании. Датское правительство для того, чтобы избежать массовых увольнений, предлагает выплачивать предпринимателям 75% фонда зарплаты их сотрудников. Имеется, конечно, ограничение – власти готовы оплачивать зарплаты датчан в частном секторе из расчета не более 3288 долларов в месяц на одного работника. Кроме этого, работники, три четверти зарплат которых будет выплачивать государство, должны сидеть дома и не работать. Те, кто продолжает работать, под действие оригинального предложения не подпадает.

Естественно, власти не забыли и госслужащих. Они отправлены по домам, но будут получать зарплаты в полном объеме все время вынужденного отдыха.

Суть предложения, которое будет действовать в течение трех месяцев, в том, чтобы компании сохранили отношения со своими сотрудниками. Смысл в таком подходе, конечно, есть: восстановление экономики будет проходить гораздо медленнее, если компании сначала уволят работников, а затем начнут нанимать их обратно.

Кстати, несмотря на всю оригинальность схожие предложения есть и в других странах. Например, согласно немецкого плана Kurzarbeit рабочая неделя сокращается, а правительство оплачивает часть зарплат работников.

Правительство Дании разработало и ряд других мер по поддержке экономики и финансовой системы королевства. Например, для поддержки банков оно предлагает гарантировать 70% новых кредитов компаниям и предприятиям. Это поможет предпринимателям получать необходимые сейчас кредиты.

Внесены временные изменения и в систему получения пособий по безработице. Безработным сейчас можно не отмечаться регулярно в центрах занятости, как того требуют правила, чтобы получать пособие. Безработные в Дании получают пособие по безработице два года. Те из них, у кого два года истекают сейчас, продолжат получать пособия и дальше, до окончания эпидемии коронавируса Covid-19. Главное сейчас – максимально ограничить активность датчан и убедить их сидеть дома.

Весенняя выплата налогов перенесена на осень. Правительство готово даже компенсировать частному бизнесу расходы на аренду помещений, контрактные обязательства и другие постоянные издержки в зависимости, конечно, от уровня убытков той или иной компании.

Весь этот невероятный план борьбы с кризисом, естественно, обойдется правительству Дании в копеечку. По предварительным расчетам, для его выполнения потребуется 287 млрд датских крон (40,1 млрд долларов). Для маленькой Дании это, конечно, очень солидная сумма несмотря на то, что экономика перед появлением коронавируса находилась в отличном состоянии, а бюджет был с большим профицитом. 287 млрд крон составляют примерно 13% от ВВП королевства. Для сравнения: для США 13% от ВВП – около 2,5 трлн долларов.

Обращает на себя внимание и та скорость, с которой был принят этот план. В фолькетинге (парламенте) десять партий, включая ультралевые и ультраправые, но все единодушно проголосовали за план правительства, потому что понимают, что затраты окупятся после кризиса, когда жизнь начнет возвращаться в нормальное русло.

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