Курс доллара отреагировал на обращение Путина

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России, сообщает Finanz.

До начала обращения президента курс доллара составлял 78,57 рубля, а курс евро - 85,08 рубля. К моменту завершения выступления курс доллара составил 78,84 рубля, а курс евро - 85,29 рубля.

Вместе с тем биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов Мосбиржи. В начале обращения Владимира Путина Индекс Мосбиржи составлял 2429,3 пункта, индекс РТС - 973 пункта. По данным на 16:43 мск, индекс Мосбиржи составляет 2444,23 пункта, РТС - 975,18 пункта.

Как отмечают аналитики, на рубль в среду также оказывает давление снижение цен на нефть неуверенная динамика открывшихся американских фондовых рынков.

До сообщения рубль терял к доллару и евро порядка 20 и 40 копеек соответственно. Во время обращения президента РФ к нации нефть усилила снижение и теряла более 3% своей стоимости.

"Поводом для снижения нефти послужила статья в Блумберг о том, что на физическом рынке она торгуется по 8, 10 и 15 долларов за баррель", — прокомментировал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.

В связи с неблагоприятной обстановкой глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Решение о новом дне примут позже после консультаций со специалистами.

«Нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей, — заявил далее Владимир Путин. В связи с этим он объявил следующие, названные им первоочередными меры.

—В ближайшие полгода все социальные выплаты и льготы продлеваются без предоставления справок.

—Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться в апреле.

—Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

—Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

—Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

—В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.

—Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС.

—Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

—Ставки страховых взносов для зарплат больше МРОТ будут снижены до 15%, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес.

—Вводится мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства должна стать посильной и необременительной.

—Будет предусмотрен механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Некоторые другие решения связаны, очевидно, с необходимостью мобилизации финансовых средств для обеспечения перечисленных мер, которые, конечно, потребуют расходов государства:

—Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%.

—Проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей будут облагаться налогом по ставке 13%.

Напомнив о необходимости помнить о своей личной ответственности за близких и за тех, кому нужна наша помощь и поддержка, Владимир Путин отметил, что сила общества, по большому счету, заключается именно в солидарности.

Владимир Путин, подчеркнул также, что «длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».

«Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», — призвал президент.