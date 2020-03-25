Китай выйдет из пандемии окрепшим в отличие от США, считают эксперты

Эксперты предупреждают, что геополитическое влияние Поднебесной на планете после окончания пандемии коронавируса значительно усилится, а США – если не ослабнет, то уж точно и не вырастет.

«Позиции китайцев сейчас куда сильнее, чем после других кризисов последних лет,- уверен президент и основатель Eurasia Group Йэн Бреммер.- Им принадлежит большая часть глобальной цепочки поставки медицинских товаров и лекарств. Они сумели в целом сдержать вирус благодаря высокотехнологической программе мониторинга и слежки, и они намерены извлечь выгоду из этого успеха, помогая Европе и развивающимся рынкам в борьбе с Covid-19».

Конечно, китайская экономика получила сильнейший удар от эпидемии и продолжит нести потери по мере распространения вируса по Европе и Соединенным Штатам из-за снижения глобального спроса. Но сейчас страна вновь все больше открывается для бизнеса, а в Ухане, городе, где началась эпидемия, на следующей неделе заканчивается карантин.

Основатель и главный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг подчеркнул в интервью MarketWatch (MW), что хотя говорить о начале восстановления китайской экономики еще рано, китайские политики ловко воспользовались ситуацией.

Американо-китайские отношения в последние дни ухудшились. Лидеры двух стран обвиняют в пандемии друг друга. Сенатор Джош Хоули призвал во вторник к международному расследованию «происхождения коронавируса» и внес в сенат предложение, которое предлагает взыскать с Пекина компенсацию за материальный ущерб от болезни.

Неспособность Америки остановить ускорение роста числа новых случаев инфицирования коронавирусом, а также рост напряженности в отношениях скорее всего приведут к дальнейшему ухудшению американо-китайских экономических отношений и подтолкнут Европу, считает старший аналитик Council on Foreign Relations Эдвард Алден, в объятия Поднебесной.

«Пандемия еще больше усилит отсутствие высокой функциональности США и ослабит ролевую модель, какой они были,- заявил он в интервью MW.- Европейцы в прошлом смотрели на США с изрядной долей ужаса благодаря их (американским) инновационным компаниям, сильной системе высшего образования и способности привлекать высококвалифицированных мигрантов. Сейчас мы уверенно движемся к тому, чтобы обойти Италию по степени пандемии. Все это только укрепит впечатление, что США ничему не могут научить мир».

Последствия ожидаемой геополитической победы будут иметь далеко идущие последствия для американской экономики и бизнеса, уверен Бреммер.

«Они ускорят деглобализацию в данных и производстве,- объясняет он.- Это значит, что в таких вопросах, как, например, история с Huawei и сетями 5G, европейцы будут еще менее склонны поддерживать США. Это также усиливает способность китайцев следовать своим стандартам и таким проектам, как «Один пояс, один путь»».

Возможно, считает MW, время для того, чтобы взять пандемию коронавируса Covid-19 и спасти свое лицо на международной арене у США еще есть. Борьба с болезнью всерьез началась в Америке чуть больше недели назад, и ее результаты еще могут оказаться положительными. Но это может перечеркнуть такие заявления президента Трампа, как его слова о том, что он хотел бы «открыть» американскую экономику уже к Пасхе (в США 12 апреля). Он хочет убедить своих сторонников, что угроза вируса исчезла, но это далеко не так, потому что четыре недели – слишком мало, чтобы говорить это. Если полстраны будет считать, что кризис миновал, а он все еще остается, то Америке следует ждать нового резкого и глубокого ухудшения ситуации.