Колонна российских вирусологов находится на полпути к Бергамо

Колонна российских специалистов, прилетевших накануне в Италию на помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, уже прошла половину пути до Бергамо – 300 километров и остановилась во Флоренции для плановой проверки техники. После небольшого отдыха военные продолжат путь в город Бергамо, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что колонна, состоящая из 22 машин, включает в себя мобильный комплекс анализа и диагностики, грузовики с запасом дезинфицирующих средств. Также в Бергамо следует машина с медицинским оборудованием для оказания помощи пациентам, находящимся в самом тяжелом состоянии. Российских военных сопровождают автомобили итальянских карабинеров.

До места назначения в общей сложности российские специалисты должны проехать 600 километров: от авиабазы «Практик де Маре» до одного из главных очагов эпидемии коронавируса в Италии, города Бергамо.

Напомним, по договоренности российского президента Владимира Путина с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Москва направила в Италию 15 военно-транспортных самолетов с врачами и медицинским оборудованием.

Италия на сегодня, 25 марта, является самой неблагополучной страной в плане распространения инфекции: здесь насчитывается более 70 тысяч заболевших, также крайне высок процент безвозвратных потерь.