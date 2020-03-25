Коронавирус обнаружен у принца Чарльза

Коронавирусная инфекция обнаружена у наследника королевы Великобритании принца Чарльза, передает «Интерфакс», ссылаясь на новость Associated press. Агентство в свою очередь получило подтверждение информации от пресс-службы Букингемского дворца, представитель которого уточнил, что королева в последний раз виделась с принцем 12 марта — еще до того, как он заболел.

У супруги монаршей особы герцогини Корнуольской коронавирус не выявлен, тогда как тест принца Чарльза дал положительный результат. В настоящее время супруги приняли решение самоизолироваться у себя дома в Шотландии.

Пресс-служба королевской семьи сообщает, что у принца, которому уже исполнился 71 год, слабо выражены симптомы инфекции. Он продолжает работать из своего дома. Также невозможно установить, где именно заболел наследник королевы, поскольку в последнее время он посещал большое количество публичных мероприятий.

Напомним, 24 марта в Британии объявлен полный карантин. Граждане имеют право покидать свои дома только для покупки продуктов питания и лекарств. Запрещено собираться больше двух человек, за исключением членов семьи.