Курс доллара: рубль попал под очень мощный фактор

Курс доллара снизился во вторник на 1,33 руб. - до 78,27 руб., курс евро упал на 1,09 руб. - до 84,39 руб.

Российский рубль прекратил падение и перешел к росту после решение ФРС запустить безразмерное QE.

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Этот очень мощный фактор обусловил положительную динамику рубля и других валют развивающихся стран. Решение Федеральной резервной системы включить печатный станок на полную мощность взбодрило рынки, по крайней мере на какое-то время.

Только на этой неделе американский регулятор выкупит активы на $625 млрд.

Кроме того, спросу на рисковые активы способствуют новости из Италии, где появляются признаки замедления распространения коронавируса. После почти двух месяцев депрессии, участники торгов ищут хоть какой-то повод для оптимизма.

Цены на нефть, правда, пока остаются низкими, баррель смеси Brent торгуется в районе $28, но дополнительную поддержку рублю оказывают продавцы валюты в лице Банка России и экспортеров, которым нужны рубли для уплаты налогов.

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Судя по всему, возвращаются покупатели на долговой рынок России. Сводный индекс ОФЗ прибавляет 2%, а от минимумов вырос уже почти на 6%.

Впрочем, этот всплеск оптимизма может оказаться краткосрочным. Любая макроэкономическая статистика станет холодным душем для инвесторов и спекулянтов.

Даже официальные лица, в том числе глава МВФ Кристалина Георгиева призвала готовится к затяжной рецессии, которая будет страшнее кризиса 2008 г.

Монетарные стимулы могут стабилизировать рынки, однако вряд ли станут поводом для ралли в текущих условиях.

Рубль также пока вряд ли может рассчитывать на более значительное укрепление.

Цена на нефть марки Brent в рублях торгуется ниже 2200 руб. за бочку, и это уровни близкие к критическим.

Вместе с тем, ситуация на рынке нефти пока явно не предполагает восстановления цен, а просто так гнать фьючерсы наверх спекулянты вряд ли станут.

В условиях, когда крупнейшие города просто останавливаются, сложно рассчитывать на рост спроса на энергоресурсы.

По оценке Антона Покатовича из компании "БКС Премьер", в среду курс доллара будет формироваться в диапазоне 78-80 рублей за доллар.

"В фокусе внимания будут оставаться меры властей, принимаемые для поддержки экономик и рынков в борьбе с вирусным фактором. Заметим, что риски возвращения рынков к снижению все еще остаются на достаточно высоких уровнях", — отметил он.