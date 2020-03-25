Мэр Москвы решил на неделю закрыть рестораны и центральные парки

Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» анонсировал достаточно жесткие меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает сайт телеканала. В связи с тем, что днем в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, мэр Москвы объявил о следующем решении: «Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные», — заявил он.

«У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», — объяснил закрытие ресторанов и парков Сергей Собянин. подчеркнул мэр.

Официально эти меры могут быть объявлены уже в четверг, сказал он. Тогда же станут ясны их точные сроки.

Одновременно власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. По словам мэра, главная причина — мотивировать людей, чтобы они находились дома: «Меры, которые мы предпринимаем, не подразумевают, что мы будем кататься по всему городу. Эти меры введены для вашего здоровья, заботы», — заявил Сергей Собянин, отметив их «непопулярность».

Напомним, что 23 марта мэром столицы был издал указ, согласно которому пожилые москвичи, «хроники» и люди с ослабленным иммунитетом должны самоизолироваться дома или на даче. Выходы в магазин или в аптеку их попросили делать только в случаях крайней необходимости.