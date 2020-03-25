На помощь Италии направлены врачи из Кубы

В Италию направляется группа из 52 врачей и медсестер, передает «Интерфакс». Медики направляются в Ломбардию – самый пострадавший от распространения коронавирусной инфекции район, сообщил посол Кубы в Италии Херардо Пеналвер Портал.

«Куба впервые направила чрезвычайную бригаду в Италию - в одну из стран с самым высоким показателем заражения коронавирусом», - рассказал дипломат в ходе общения с журналистами.

Портал уточнил, что бригада стала шестой по счету, направленной Кубой за рубеж для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ранее правительство острова направило бригады в Никарагуа, Ямайку, Суринам и Гренаду. 20 марта бригада из 130 кубинских врачей прибыла в Венесуэлу для борьбы с предотвращением распространения коронавируса.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 25 марта в мире заражены уже более 400 тысяч человек. Наибольшее распространение эпидемия получила в Италии, в который по последним данным почти 70 тыс. зараженных. На карантин накануне ушли граждане Британии. Также домашний режим соблюдают жители Франции, Германии.