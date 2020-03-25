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Нефть пытается отыграть потери

Москва, 25.03.2020
Участники рынка начали покупать сильно подешевевшее сырье. По итогам торгов 24 марта 2020 года цены на нефть выросли более чем на 3%.
#Мировой кризис
#Нефть
#Экономика
  • Нефть пытается отыграть потери

Нефтяная качалка Сургутском районе. С 1 апреля ограничения добычи снимаются

ТАСС Автор: Андронов Алексей

Цена на майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 24 марта 2020 выросла на 3,72%, до 28,16 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI выросла на 5% и составила 25,21 доллара за баррель. Аналитики констатируют, что спрос на сырье начал постепенно расти в условиях излишне резкого падения цен на него. Впрочем, до полной стабилизации ситуации дело еще не дошло.

Цены на нефть упали из-за объявления ВОЗ пандемии коронавируса и расторжении сделки в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. С 1 апреля бывшие участники ОПЕК+ снимут ограничения по добыче нефти. На этом фоне обвал цен на рынке, начавшийся 9 марта, достигал 24 долларов за баррель, и участники торгов заговорили о потенциальном падении стоимости сырья и ниже 20 долларов. Однако это произойдет вряд ли, так как при такой стоимости «черного золота» его добыча будет нерентабельной, и это понимают все.

Цены на нефть остаются на траектории умеренного роста в ожидании одобрения Конгрессом США пакета стимулов на 2 трлн долларов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Тем не менее, обращает внимание она, страновые PMI вышли провальными, что вкупе с пандемией коронавируса и ценовой войной пока является сдерживающим фактором для разворота нефти вверх в полной мере. Ситуация затягивается как минимум до лета.

Также, подтверждает эксперт, с 1 апреля прекращает действие соглашение ОПЕК+, а значит, рынок ждет резкий рост предложения. На этом фоне нефть смотрится достаточно уязвимо. Основной провал, полагает Екатерина Крылова, придется на апрель-май с восстановлением в 40+ долл./барр. со второй половины года. В итоге, ожидают в ПСБ, в среднем по году цена на нефть Brent составит 40 долл./барр.

Реакция цен на нефть – это реакция на меры стимулирования в развитых странах, говорит аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Сделки ОПЕК+ больше нет и со стороны производителей коллективной поддержки ценам на нефть нет.

Однако, считает он, цены могли бы быть выше. Анатитик обращает внимание на ряд факторов: меры кредитного стимулирования в США, связанные со снижением ставки для первоклассных заемщиков (prime rate) и усилением каналов трансмиссии политики ФРС, последние анонсированные бюджетные меры. Надо также учиесть, что меры стимулирования проводятся во всех крупнейших экономиках (хотя в ЕС реализация скупки периферийного долга осложнена несогласованностью позиций стран союза по данному вопросу). В целом цены на нефть выглядят значительно отклонившимися от справедливых уровней прироста, построенных на базе указанных выше бюджетно-монетарных факторов, делает вывод Александр Осин.

С учетом этого отклонения, принимая во внимание также февральскую статистику и среднесрочные оценки баланса спроса-предложения ОПЕК мы ожидаем восстановления цен на нефть на уровнях вблизи 60 долларов до конца года с вероятностью 55%, ожидает Александр Осин. Риски, говорит он, связаны с сохранением практики нерыночного подавления инвестиционной активности по аналогии с событиями кризиса на рынке товарных деривативов 2014 – 2015 годов, когда значительное число операторов рынка были вынуждены сократить свою активность, а страны производители испытывали постоянное политическое и санкционное давление.

А дополнительный «бычий» фактор, как представляется, в том, что текущие низкие цены на нефть – даже с учетом стимулирующих мер ФРС – свидетельствуют о возможном снижении в среднесрочном периоде прироста добычи в США до 5% - 8% против более 10% в последние годы. Падение показателей главного драйвера роста предложения последнего десятилетия спосбно вызвать формирование дефицита и «рынка продавца», особенно если бы сохранялась система балансировки предложения в рамках ОПЕК+.

Но и в текущих условиях, без ОПЕК+, при таком сценарии дефицит возможен, уверен Александр Осин. При этом, подобный дефицит – это шок для рынка и снижение будущего потребления. Он тоже невыгоден производителям. В этих условиях, как представляется, есть заинтересованность стран Ближнего Востока и сланцевых производителей в том, чтобы поднять цены. На этом фоне характерны недавние заявления президента США Дональда Трампа о негативном влиянии текущих нефтяных цен на экономику США. По итогам недели по-прежнему ожидаем роста цен на нефть, говорит аналитик: целевой уровень пятницы для цен на нефть марки Brent с положительной вероятностью составляет 25 – 30,75 долларов за баррель.

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