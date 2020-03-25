Нефть пытается «отскочить» от $25

Нефть сорта Brent 25 марта дорожает на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5.06 по московскому времени цена фьючерсов на май смеси прибавила в стоимости 3,72%, составив 28,16 $. Нефть марки WTI минутами ранее выросла в цене на 5% до $25,21 за баррель.

Цены на нефть онлайн в режиме реального времени смотрите здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Аналитики отмечают корректировку цен на нефть второй день подряд после падения 20 марта на 11%.

При этом у аналитиков остаются опасения за спрос на сырье из-за распространения коронавирусной инфекции. Рынок нефти продолжает корректироваться вверх после недавнего тестирования уровня поддержки в районе $25.

Напомним, цены на нефть не могут стабилизироваться, начиная с 9 марта, когда на фоне отсутствия договоренности между странами ОПЕК+ по дальнейшему сокращению стоимости нефти, сырье продемонстрировало обвал на 30%.

Также на стоимость нефти продолжает оказывать влияние решение Саудовской Аравии о наращивании добычи нефти вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.

На стоимость нефти продолжает влиять на вирус и распространение коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ в мире уже заразилось данным вирусом порядка 370 тысяч человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой инфекции, распространившейся из Китая, пандемией.





