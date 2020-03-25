Россия берет бюллетень

Выступив днем 25 марта с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции, президент России Владимир Путин заявил: «Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы, полностью заблокировать проникновение которой в нашу страну, отметил президент, «объективно невозможно».

По его словам, надо со всей серьезностью отнестись к рекомендациям врачей, не «полагаясь на наше русское “авось”, не думая, «как у нас бывает: “А! Меня это не коснется”. При этом Владимир Путин предложил целый перечень в том числе и неожиданных мер.

Прежде всего, Владимир Путин выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новом дне будет принято по результатам консультаций со специалистами.

Для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей. «Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, — заявил президент. — Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — заявил Владимир Путин. Но при этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, банки и торговля продолжат работу.

«Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд», — сказал президент.

«Нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей, — заявил далее Владимир Путин. В связи с этим он объявил следующие, названные им первоочередными меры.

—В ближайшие полгода все социальные выплаты и льготы продлеваются без предоставления справок.

—Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться в апреле.

—Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

—Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

—Для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца им будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.

—В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.

—Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС.

—Правительство и ЦБ должны предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

—Ставки страховых взносов для зарплат больше МРОТ будут снижены до 15%, прежде всего для работающих на малый и средний бизнес.

—Вводится мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, процедура банкротства должна стать посильной и необременительной.

—Будет предусмотрен механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Некоторые другие решения связаны, очевидно, с необходимостью мобилизации финансовых средств для обеспечения перечисленных мер, которые, конечно, потребуют расходов государства:

—Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке 15%.

—Проценты и доходы с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше миллиона рублей будут облагаться налогом по ставке 13%.

Напомнив о необходимости помнить о своей личной ответственности за близких и за тех, кому нужна наша помощь и поддержка, Владимир Путин отметил, что сила общества, по большому счету, заключается именно в солидарности.

Владимир Путин, подчеркнул также, что «длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».

«Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома», — призвал президент.